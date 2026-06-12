ＴＯＷＡ<6315.T>は２００日移動平均線がサポートとなり、好業績見通しを背景に着実な株価上昇が見込めるだろう。同社は半導体製造装置メーカー。半導体チップを樹脂で保護する「モールディング装置」で世界トップクラスの実績を誇る。量産コストを低減させ、生産性を高めた新型装置の発売を８月に予定しており、今後の販売拡大に期待がかかる。



業績は回復に向かう見通しだ。２６年３月期はＡＩ・データセンター向けが好調で売上高は増加したものの、製品ミックスの悪化や一時的な追加コスト発生で営業利益は前の期比２２％減の６９億１７００万円と落ち込んだ。２７年３月期は引き続き増収を確保するとともに、営業利益は前期比４８％増の１０２億４０００万円を見込む。配当予想も前期比４円増の２４円と増額する方針だ。（イ）



出所：MINKABU PRESS