「高血圧」の“薬”代が高い？毎月の治療費をグッと下げる【3つのコツ】

「血圧が高いと言われたけど、毎月の治療費はどれくらいかかるの？」「薬を飲み続けると費用がかさんで家計が心配」といった不安を感じている方は少なくないのではないでしょうか。高血圧（本態性高血圧）は、生活習慣の見直しと薬による治療が長期にわたることが多いため、月々どれくらいの費用がかかるのかを早めに知っておくことは、治療を続けていくうえでも、家計管理のうえでもとても重要です。この記事では、通院費・薬代の目安から費用を抑える方法、知っておきたい公的制度まで詳しく解説します。





監修医師：

佐々木 健也（医師）

高知医科大学医学部（現・高知大学医学部）卒業。消化器内科医として10年以上にわたり、大学病院や基幹病院で肝胆膵領域の専門診療に従事。ウイルス性肝炎、MASH（代謝機能障害関連脂肪性肝疾患）、肝細胞がんを中心に、最新のガイドラインに基づく標準治療から地域医療における患者マネジメント、病診連携まで幅広く携わる。アルコール依存症診療にも豊富な経験を有し、精神科領域への出向経験を生かして、物質依存症や行動依存症に対する医学的助言も行う。近年は父親としての育児経験を契機に、小児の成長・発達、児童心理、発達障害、児童精神医学にも関心を広げ、看護師や公認心理師など多職種と連携した研究プロジェクトの準備を進めている。日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会専門医。

高血圧の通院でかかる費用の目安

高血圧と診断されたら、内科やかかりつけクリニックへ定期的に通院することになります。初診時には問診・診察のほか、血液検査（肝機能・腎機能・コレステロール・血糖など）、尿検査、心電図検査などを行うことが多く、費用がやや高くなりがちです。

3割負担の場合の初診時費用は3,000～5,000円程度（診察料＋各種検査料）が目安です。安定期に入った再診では、診察料と血圧測定のみであれば1,000～2,000円程度で済むことが多く、処方箋を受け取って院外薬局で薬代を別途支払う流れになります。

受診の種類診察料の目安主な検査合計の目安（3割負担）

初診約850円血液検査・心電図・尿検査3,000～5,000円

再診（安定期・検査なし）約250～400円血圧・体重測定のみ1,000～2,000円

再診（検査あり）約250～400円血液検査（3ヶ月ごと）2,000～4,000円

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

定期通院のペースは医師の指示によって異なりますが、安定期では月1回または2ヶ月に1回の通院が一般的です。血液検査は3ヶ月ごと、尿検査は2ヶ月ごと、心電図は6ヶ月ごとを目安に実施されることが多いため、検査がある月は費用が高くなります。

降圧薬の薬代の目安とジェネリックの活用

高血圧の治療では、カルシウム拮抗薬（けっかんをひろげる薬）やARB（アンジオテンシンII受容体拮抗薬：血圧を上げるホルモンの働きを抑える薬）、ACE阻害薬、利尿薬などが単独または組み合わせて処方されます。薬の種類・用量・先発品かジェネリック（後発品）かによって費用は大きく異なります。

先発品の降圧薬は薬の種類や容量によって幅がありますが、1ヶ月分の薬代は3割負担でおおむね1,000～3,000円程度が目安です(薬剤別の目安は下表を参照）。ジェネリック医薬品に切り替えると先発品の2～7割程度の費用に抑えられ、月の薬代が数百円～1,000円台になることも珍しくありません。なお、2024年10月からジェネリックがある先発品をあえて選ぶ場合は差額の一部を自己負担する「選定療養」制度が始まっており、2026年度中にはその負担額がさらに引き上げられる方向で検討されています。

薬の種類先発品（3割負担・月額）ジェネリック（3割負担・月額）

カルシウム拮抗薬（1種類）1,500～3,000円300～800円

ARB（1種類）1,000～2,500円200～500円

配合剤（2種類合剤）2,000～3,500円500～1,200円

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

薬局の窓口で「ジェネリックに変えてもらえますか？」と伝えるだけで切り替えられるケースがほとんどです（ただし、処方箋に医師が「変更不可」と指示している場合は、薬局では変更できません）。長期治療において費用負担の軽減に大きく役立つため、主治医や薬剤師に積極的に相談してみることをお勧めします。

月の総費用シミュレーション

通院費と薬代を合わせると、安定期の高血圧治療にかかる月の自己負担額は、ジェネリック医薬品を活用した場合で2,000～4,000円程度が目安です。検査がある月でも5,000円を大きく超えるケースは少ないといえます。

費用の内訳目安の金額（3割負担）

再診料（月1回）1,000～2,000円

降圧薬（ジェネリック使用時）300～1,200円

血液検査（3ヶ月に1回の月換算）500～700円

月の合計目安1,800～4,000円程度

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

費用を抑えるためにできること

高血圧の治療費は長期にわたるからこそ、日々の工夫で少しずつ負担を減らすことが大切です。

■ ジェネリック医薬品への切り替えを検討する

降圧薬はジェネリック医薬品が豊富に揃っており、先発品と同じ有効成分で同等の効果が認められています。薬局窓口でジェネリックへの変更を希望すると伝えるだけで切り替えられます。薬代を2～7割程度削減できるため、長期治療における費用軽減に大きく役立ちます。2026年度中にはジェネリックがある先発品をあえて選ぶ場合の自己負担がさらに増える方向で検討されているため、早めの確認をお勧めします。

■ かかりつけ医で長期処方を受ける

同じ医療機関に継続して通院することで、医師が患者の状態を熟知し、不要な検査の重複を避けやすくなります。また、安定期には2～3ヶ月分の長期処方を受けることで、通院回数を減らし交通費や時間のコストも節約することが可能です。

■ オンライン診療を活用する

安定期の高血圧には、スマートフォンやパソコンを使ったビデオ通話で受診できるオンライン診療を利用できるクリニックも増えています。交通費や待ち時間がなくなるほか、薬は処方箋をもとに自宅近くの薬局や郵送でも受け取ることができます。

知っておきたい公的制度

高血圧の治療費は継続的に発生するため、利用できる公的制度を理解しておくことがとても大切です。

■ 高額療養費制度（こうがくりょうようひせいど）

高額療養費制度とは、同じ月内に医療機関や薬局に支払った医療費の自己負担額が一定の上限（自己負担限度額）を超えた場合に、超えた分が後日払い戻される制度です。「医療費の天井」のようなもので、高額な治療が続いても一定以上の自己負担が発生しない仕組みです。上限額は年齢や所得によって異なり、70歳未満・年収約370万～770万円の方では月約87,430円が目安となります（医療費総額によって変動します。2025年時点）。高血圧の外来通院のみでは上限に達することはほとんどありませんが、合併症による入院・手術が重なった際に非常に役立ちます。申請窓口は加入している健康保険の窓口（会社員は健康保険組合・協会けんぽ、自営業者は市区町村の国民健康保険担当窓口）です。あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで（マイナ保険証でのオンライン資格確認時は提示不要）、はじめから自己負担限度額までの支払いで済みます。※高額療養費の自己負担限度額は2025年12月に国の見直しが決定され、2026年夏以降、所得に応じて段階的に引き上げられる予定です（具体的な金額は今後確定）。

なお、マイナ保険証を利用してオンライン資格確認を受けると、事前申請なしで自動的に自己負担限度額が適用されるため、高額療養費の事後申請自体が不要になります。

■ 医療費控除（いりょうひこうじょ）

医療費控除とは、1年間（1月～12月）に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、確定申告をすることで超えた分の一部が所得税・住民税から差し引かれる制度です。生計を同じにする家族全員の医療費を合算できるため、複数の家族が通院している場合は合計額が10万円を超えやすくなります。通院のための交通費や処方薬の薬代も対象に含まれます。申請窓口は税務署またはe-Tax（確定申告時）です。

■ セルフメディケーション税制（せるふめでぃけーしょんぜいせい）

セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種など一定の健康維持の取り組みをしている方が、対象の市販薬（スイッチOTC医薬品：病院で処方されていた成分を含む市販薬）を年間12,000円を超えて購入した場合に、超えた分（最大88,000円）を所得から差し引ける特例です。通常の医療費控除との選択適用となるため、どちらが有利かを確認してから申告することをお勧めします。申請窓口は税務署またはe-Tax（確定申告時）です。

放置すると費用はどうなる？合併症と医療費のリスク

高血圧を管理しないまま放置すると、脳卒中（脳梗塞・脳出血）や心筋梗塞、慢性腎臓病などの深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。これらの合併症が発症した場合、治療費は通院レベルとはけた違いの大きさになります。

合併症主な治療入院費用の目安（3割負担）

脳梗塞急性期入院・リハビリ50～70万円

脳出血緊急手術・長期入院70万円以上

心筋梗塞カテーテル治療・入院50～60万円

慢性腎臓病（透析が必要な場合）週3回の人工透析特定疾病療養費制度適用後：月1～2万円

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

高額療養費制度を利用しても、入院・手術の自己負担は数十万円規模になることがあります。後遺症が残れば、リハビリや介護費用が長期にわたって発生します。なお、慢性腎臓病が進行して透析が必要になった場合は、「特定疾病療養費制度」が適用されます。透析の医療費は月約40万円程度ですが、特定疾病療養受療証を取得することで自己負担は月1万円（一定以上の所得がある方は2万円）に抑えられます。月2,000～4,000円程度の治療費で血圧を管理し続けることが、長期的に見ると圧倒的に低コストです。受診が必要なサインとして、頭痛や目のかすみ、鼻血が続く、胸の痛みや息切れを感じるといった症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。

編集部まとめ

安定期の高血圧治療にかかる月の自己負担は、通院費と薬代を合わせて2,000～5,000円程度が一般的な目安です。ジェネリック医薬品の活用や公的制度の利用で、さらに費用を抑えることが可能です。

安定期の月の総費用は再診料＋薬代で2,000～5,000円が目安

降圧薬はジェネリックを使うと薬代を2～7割程度削減できる

血液検査などの定期検査がある月は費用がやや高くなる

高額療養費制度・医療費控除などの公的制度を活用することで自己負担を抑えられる

放置すると脳卒中・心筋梗塞などで数十万～百万円規模の医療費が発生するリスクがある

費用面の不安は、医療ソーシャルワーカーへの相談で解決できることが多い

高血圧と診断されたら、主治医や薬剤師に「費用を抑える方法はありますか？」と遠慮なく相談してください。ジェネリックへの切り替えや公的制度の活用について、具体的なアドバイスをもらえることが多くあります。費用の見通しが立つだけでも、治療は続けやすくなります。通院と服薬を継続して血圧を管理することが、将来の大きな医療費を防ぐ最善の方法です。

※本記事の情報は2026年5月時点のものです。医療費・制度の内容は変更される場合があります。個別の費用については、受診する医療機関や加入している保険にお問い合わせください。