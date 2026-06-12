12日10時現在の日経平均株価は前日比2553.03円（3.98％）高の6万6770.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は944、値下がりは580、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を627.53円押し上げている。次いで東エレク <8035>が616.47円、ＳＢＧ <9984>が220.44円、キオクシア <285A>が143.61円、ファストリ <9983>が115.05円と続く。



マイナス寄与度は23.13円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が17.6円、テルモ <4543>が9.52円、バンナムＨＤ <7832>が6.64円、ベイカレント <6532>が5.56円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、機械と続く。値下がり上位には鉱業、サービス、陸運が並んでいる。



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