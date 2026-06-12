6月11日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

梅雨前線は沖縄の南の方に停滞していて、九州付近は高気圧に覆われている状況です。前線の北側にある高気圧ということで、乾いた空気が入っていますので、カラッとした晴れの天気が続いています。今日も洗濯日和、布団などを干すにもいい天気となりそうです。

最高気温は熊本市で29℃の予想です。上空の気温が低くなっていますので、熊本市は晴れても真夏日まではならなさそうです。人吉市は30℃の予想です。

明日以降の天気

明日土曜日も晴れの天気が続きそうです。明日は晴れ時々曇りの予想で、今日よりは雲はかかるようになりますが、雨の心配はなく、梅雨の中休みが続きそうです。

日曜日、雨が降るのは一時的となりそうです。梅雨前線が少し北上してくる予想で、日曜日の午後に雨が降る時間がありそうです。

月曜日は曇りの予想で、少し回復してきますので、日差しが差す可能性もありそうです。火曜日は晴れ間がありそうです。

水曜日頃から梅雨空になってきそうです。水曜日は曇りの予想で、だんだん雨が降りやすくなってきます。木曜日は雨が降る見込みです。

明子のささやき

ここ数日、日の出が1年の中で最も早くなっています。熊本では今日の日の出は午前5時8分でした。来週月曜日まで同じく5時8分で、1年の中で最も早い期間となります。もう夏至が近いので、日が長いんですよね。夏至は今月21日です。日が沈むのも遅くて、今日の日の入りは午後7時26分ということです。今日、明日も晴れて、日の長さを実感できそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。