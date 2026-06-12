中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、12日までにインスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。

平山アナは「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました」と報告。生まれたばかりの愛娘とともに撮影した家族写真を公開し「4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」とつづった。

続けて「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私たちを笑わせてくれる愛しい長女。ふたりの娘の笑顔のために、これからも楽しく子育て頑張っていきたいと思います」と意気込みをつづり、「妊娠中からあたたかい言葉をかけてくださったみなさま、本当にありがとうございました」と感謝した。

夫で陸上マラソンの東京オリンピック（五輪）代表の服部勇馬（32＝トヨタ自動車）も自身のインスタグラムで「服部家へようこそ 先日、次女が誕生しました」と報告。「妻も子も元気に過ごしてくれており、一安心です。今後、より賑やかで楽しい時間を過ごしていきたいと思います！！」とつづった。

平山アナは千葉東高から立教大を卒業後の14年、中京テレビに入社。高校時代に陸上部だった経験も生かしてスポーツ中継などで活躍。22年8月に服部と結婚し、23年11月に第1子となる長女を出産した。