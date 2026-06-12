【3COINS】行ったらコレ買って！ 実際に使ってよかった「便利アイテム」

「こんなの欲しかった！」と思わず言いたくなるような、日常のちょっとしたストレスを解消してくれる便利グッズが【3COINS（スリーコインズ）】から登場。今回は、FTN編集部レポーターのともが実際に使用したアイテムをご紹介します。ぜひリアルな使用感をチェックしてみて。

洗顔時の「袖びしょびしょ問題」に

【3COINS】「吸水アームバンド」\330（税込）

洗顔で、水が腕をつたって袖口や床が濡れてしまう……。小さなことですが、毎日のこととなると意外とストレス。そんなプチストレスを解消してくれそうなのが、3COINSの「吸水アームバンド」。マイクロファイバー素材が水分をしっかり吸収してくれるので、袖濡れや床への水垂れ対策に役立ってくれそう。カラーはベージュとグレーの2色展開です。

毎日使いたくなる快適さ

実際に着用している画像からも、ふわふわ素材がしっかり手首にフィットしている様子が分かります。

「ふわふわで肌触りの良いマイクロファイバー製で、手首に優しくフィットします」

使わない時は2つをボタンで留めて収納できるので、片方だけ迷子になりにくいのも便利なポイント。乾きやすく洗濯機で洗えるので、毎日気軽に使いやすそうです。