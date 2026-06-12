具合が悪いのは私なのに。必ず【一緒に具合悪くなる】夫 → その理由に「呆れてものも言えなくなった」

筆者の友人・M美は、年下の夫が子どものように振舞うことに頭を悩ませていました。体調の悪いM美を見ると、なぜか必ず自分も具合が悪くなる夫。ある日その理由を聞いたM美は、心底呆れ果ててしまったそうです。

子どものような夫

私は5歳年下の夫と高校3年生の娘、中学2年生の息子の4人家族です。

だいぶ親離れしてきた子どもたちとは反対に、夫が子どものように振舞うことに悩んでいました。

家事・育児を手伝わないのは当たり前。

私も仕事をしているのに、完全なるワンオペ状態でした。

私は2年前の健康診断で異常が見つかり、精密検査の結果、大腸がんであることが判明しました。

すぐに入院・手術をするように勧められ、娘が「私がある程度のことはできるから大丈夫！」と背中を押してくれたので、私は治療を受ける決心がついたのです。

くだらないメール

2週間ほどの入院中、私は毎晩のように送られてくる夫からの「困った」というメールに辟易としていました。

「前に買ったブルーのネクタイどこにある？」

「スマホの充電器が見当たらない」

「振込用紙がきたけどどうすればいい？」

「子どもたちに聞けばわかるでしょ」と返信したのですが、娘はアルバイト、息子は塾で誰もいなくてわからないというのです。

挙句の果てには「なんか俺もお腹が痛い」などと言い出し、私はいつものことながら呆れ果ててしまいました。

体調の悪化

夫は昔から同じようなことがありました。

私が具合悪くなると、必ず自分も「体調が悪い」と言い出し、自分の具合の悪さをアピールするのです。

私が風邪をひいて寝込んだ時も、家事を切り盛りしていたのは子ども達。

夫は「俺も熱っぽい」などと言い、自分の部屋で寝てしまうありさまでした。