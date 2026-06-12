韓国の男性グループ・SEVENTEENの新ユニットV8が、29日にリリースするファーストミニアルバム「V8 」のティザー映像を公開した。ディエイトとバーノンによるV8は9日、コンセプトティザー映像「peek at V8」をYouTubeやSEVENTEENの公式SNSなどで公開した。



【写真】SEVENTEENのディエイトとバーノン

「V8をのぞき見る」という意味のタイトルが付けられた、およそ30秒間のその映像では新曲の一部も公開。「燃え尽きた青春を原動力に、さらに力強く駆け抜ける」ディエイトとバーノンの姿を収めたというアルバムをロードムービー風の演出で表現している。



「過ぎ去った時間の中で経験した迷いや混乱、そしてその中で見つけた回復と成長の瞬間を多彩な雰囲気」をエレクトロニック・ミュージックで描き出したと表現されるその新作には、音楽プロデューサーのファレル・ウィリアムス、BUMZU、Mechatok、ミュージシャンのKIRARA、100 gecsのディラン・ブレイディらが参加している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）