長崎FW岩崎悠人が元HKT48で俳優の山下エミリーさんと入籍

J1のV・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が6月11日、元HKT48で俳優の山下エミリーさんと入籍したことを自身の公式SNSで発表した。

ファンからも「超ビッグカップル」と反響を呼んでいる。

28歳の岩崎は年代別の日本代表で注目され、東京五輪世代として活躍を続けたが本大会のメンバーには落選。2017年に京都サンガF.C.でプロデビューし、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖、アビスパ福岡を経て、2026シーズンから長崎に加入した。

お相手の山下エミリーさんはアイドルグループHKT48の一員として活躍し、現在は俳優として活躍をしている。岩崎は自身の公式SNSで「このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております」と心境を綴った。

SNS上では「凄い素敵」「ほっこり」「マジか！」「お幸せに」「さすが」「お似合いです！」「えー！」「わー！ついに！」「おめでとうございます！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）