２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」の三浦璃来さん（２４）が１２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「１５年ぶり」に体験したことを明かし、反響が寄せられている。

三浦さんは「１５年ぶりに自転車に乗ってます」と報告。「風を感じながらゆったり乗りたいのに 若干１名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」とつづった。

五輪前はケガをしないように徹底していた２人。木原龍一さん（３３）が「璃来ちゃんが変なところでこけてしまうので、ケガをしてほしくない」と話し、三浦さんを持ち上げて表彰台に乗せる「木原運送」が話題になったほど。この投稿にはファンから「自転車１５年ぶり？怪我しないためにでしょうか？」「りくちゃん、自転車１５年ぶりなのね。だいぶ間が空いたね！」「璃来ちゃん１５年ぶりって、小学生以来じゃないですか」「１５年ぶりてｗそりゃあ大変」「１５年ぶりなのにちゃんと乗れてるのすごい」と驚き。

「若干１名…想像つきます〜気をつけながら楽しんでくださいね」「２人の楽しそうな顔が目に浮かびます」「アスリートモード（笑）龍一くん 楽しかったですか？」「おふたりの仲の良さが伝わってきて微笑ましいです」と木原さんとのサイクリングを想像し、ホッコリしていた。２人は４月１７日に引退を発表。その後はプロ転向を表明した。