超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、新曲「ロマンジェットカリスマ」を6月18日にデジタルリリース。あわせて、同日19時にMVをプレミア公開する。

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同楽曲は、米米CLUBの「浪漫飛行」を一部替え歌カバーしたもの。8月8日、9日に東京都 TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催する3DCG LIVE『凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏』のテーマソングとなっている。

現在、Apple Music、Spotifyにて配信事前予約キャンペーンがスタート。キャンペーン対象URLから配信事前予約（Pre-add／Pre-save）を行うと、同楽曲のジャケット写真を用いた待受画像を受け取ることができる。また、MVのプレミア公開ページでは、予告編としてMVの一部が公開されている。

なお、3DCG LIVE『凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏』のチケットは、6月18日18時より一般先着販売される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）