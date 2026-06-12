長嶋一茂、サッカー日本代表・長友佑都に「さっきLINEした」生放送で明かす 選手離脱でも「優勝を狙うことは全然期待していい」
タレントの長嶋一茂（60）が、12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に生出演。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表・長友佑都（39）に「さっきLINEした」と明かした。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組で、同大会の見どころや注目選手など、さまざまな角度から解説。日本サッカー協会が、日本代表の主将を務めていた遠藤航が、けがの影響でチームを離脱することなども伝えた。
長嶋は、“サッカー通”解説者として登場していたカカロニ・すがやに「この時期にって…ちょっときついだろうね。やっぱりキャプテンの背中見て動いている選手って当然いるだろうし、指針とか方向性とか、キャプテンがある程度現場で作っていくっていうところがサッカーにもあると思うんですけど…。あんまり悪い影響の話もしたくないけど、三苫（薫）選手もいないという話もあったし。この2人は大きいでしょ？」と質問した。
すがやは「すごく大きいですけど、これをバネにより強いメンタルを持ってって思いたいのと、日本、長友佑都選手がいるじゃないですか！」「こういう状況でこそ、チームに一体感を作ってくれるんじゃないかなと期待しています。たぶん森保（一）監督も、こういう状況に対応できるように、長友選手を入れてるんじゃないかなと思います」と語った。司会の羽鳥慎一アナウンサーも「今回もヘアバンドしたりはちまきしたり。いろいろチームを盛り上げているんですよ。5回連続出てるんですよ、日本人で初めて」と、長友について説明した。
すると長嶋が「いや、俺さっきね、LINEしたの。そしたらね、『暴れます』って返ってきたの。だから、離脱は大きいけど、新主将も盛り上げてくれそうなイメージすごいあるじゃない」とコメント。その後も「チームって本当に万全を期していよりも、『こういう状況で大丈夫なの？』ってときに結束力が高まる時ってあるし、日本のチームってそういうチーム力を発揮しやすい民族性をもっている」「マイナスなことはわかりましたけど、優勝を狙うことは全然期待していいなと、僕は思っています」と期待を寄せた。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
番組で、同大会の見どころや注目選手など、さまざまな角度から解説。日本サッカー協会が、日本代表の主将を務めていた遠藤航が、けがの影響でチームを離脱することなども伝えた。
すがやは「すごく大きいですけど、これをバネにより強いメンタルを持ってって思いたいのと、日本、長友佑都選手がいるじゃないですか！」「こういう状況でこそ、チームに一体感を作ってくれるんじゃないかなと期待しています。たぶん森保（一）監督も、こういう状況に対応できるように、長友選手を入れてるんじゃないかなと思います」と語った。司会の羽鳥慎一アナウンサーも「今回もヘアバンドしたりはちまきしたり。いろいろチームを盛り上げているんですよ。5回連続出てるんですよ、日本人で初めて」と、長友について説明した。
すると長嶋が「いや、俺さっきね、LINEしたの。そしたらね、『暴れます』って返ってきたの。だから、離脱は大きいけど、新主将も盛り上げてくれそうなイメージすごいあるじゃない」とコメント。その後も「チームって本当に万全を期していよりも、『こういう状況で大丈夫なの？』ってときに結束力が高まる時ってあるし、日本のチームってそういうチーム力を発揮しやすい民族性をもっている」「マイナスなことはわかりましたけど、優勝を狙うことは全然期待していいなと、僕は思っています」と期待を寄せた。