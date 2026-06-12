ジャカルタ支局 作田総輝

暑い日が続くインドネシアで食欲をそそるメニューがある。

ゆでた野菜をピーナツソースであえた伝統的なサラダ「ガドガド」だ。

濃厚なピーナツソースに「サンバル」の辛みが調和

１９４７年創業の老舗「ガドガド チェマラ」は、首都ジャカルタに４店舗を構える。オフィス街にあるセティアブディ店を昼時に訪ねると、多くの客でにぎわっていた。

「インドネシア独立の２年後から店を続けていることに関心を持ち、来店してくれる人も多いんですよ」。店主のダニエル・スリヤディさん（４６）は笑顔で話した。

たっぷりの野菜、食べ応え充分

もちろん、味も確かな評判を得ている。

ちまきの一種である「ロントン」入りのガドガドを注文した。濃厚なピーナツソースと、ホウレンソウやもやしを一緒に頬張る。口の中に広がる甘さは香ばしく、野菜によく合う。テーブルにあった調味料「サンバル」をたらせば、辛さも加わり、食が進んだ。

値段は４万８０００ルピア（約４３０円）。ロントンは食べ応えがあり、ランチならこの一品だけで満足と感じた。



こだわりは野菜の新鮮さと食感だ。「ゆでた野菜に冷水スプレーをかけ、シャキシャキ感を残している」（ダニエルさん）という。常連客の男性（７０）は「この店の味が好きで、月に１回は来るよ」と話した。

店は、ダニエルさんの祖母が始めた。移転を何度も繰り返し、経営も祖母から両親、ダニエルさんへと移った。コロナ禍で売り上げがゼロになり、店を閉じることを考えた。だが、４０年以上働く従業員や常連客の顔を思い浮かべ、踏みとどまった。ダニエルさんは「人こそが財産」という思いを胸に、もっと愛される店づくりに励んでいる。

辛みのもとは地方色豊か

辛みのアクセントとなる調味料「サンバル」は、インドネシア料理には欠かせない。唐辛子をベースにエシャロットやライムなどが加えられている。地域ごとに作り方は変わるといい、地元紙コンパスによると、国内のサンバルは３００種類以上ある。

首都の胃袋を支える巨大市場

首都ジャカルタの食を支える「台所」の一つが、クラマト・ジャティ中央卸売市場だ。首都東部にあり、新鮮な野菜や果物を買い求める料理人や露天商、主婦らが各地からやって来る。ガドガドを提供する店で使われる多くの野菜もここで仕入れられている。

敷地面積はジャカルタ最大の約１４.７ヘクタールで、１６００以上の卸売業者が出入りするという。

市場に入れば、そこは迷路だ。ジャガイモやタマネギの入った袋がうず高く積まれ、大きな籠をかついだ人たちが狭い通路を行き交っていた。

青果物の種類も豊富だ。日本ではあまり見かけない緑色のナスや太いキュウリが売られ、パパイアやドラゴンフルーツといった南国の果物が手に入る。近くに住む６０歳代の主婦は「家族の食事を作るため、毎日通っている」と話す。

旬の青果物はジャワ島全土から集まる。中央卸売市場のマネジャーを務めるアグス・ラムンさん（５１）は「ここはジャカルタの食の需要を満たす供給源だよ」と語った。

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国内外の総支局員が、地域の自慢の味を紹介します。