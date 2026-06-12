タレント江口ともみ（58）が11日夜、Xを更新。つまみ枝豆（68）との結婚30周年を報告した。

江口は「本日入籍30周年記念日 5年毎にお祝いしてくれる友人にディナーご馳走になりました みぃありがとねー」と書き出した。

「入籍した日の写真もどこかにあるはずなんだけど。。すぐ出て来なかった 金婚式目指して健康に気をつけて、笑って免疫力高めて過ごさなくっちゃね」とつづり、結婚式の写真と現在の写真を公開。最後はハッシュタグ「#入籍記念日 #30周年」で締めくくった。

つまみと江口は96年に結婚。おしどり夫婦で知られる。一方でつまみは「たけし軍団」最強の武闘派としても知られる。一部では芸能界最強の声もあるが、自身は否定している。24年、元雨上がり決死隊宮迫博之のYouTubeにガダルカナル・タカとともに出演。「最強って何を基準にしているかじゃない？死ななきゃいつか仕返しができるわけで、ルールがあるわけじゃない。俺なんか60（歳）過ぎてるのに最強もクソもなくて、やっぱりそこらへんの20、30のやつらの方が強えに決まってる」と述べた。

自身が思う「芸能界最強」の人物について尋ねられると、「歴代で考えたら、そりゃあ石倉三郎さんとか、渡瀬恒彦さん」と大御所俳優らの名前を挙げ、さらに「今一番最強だとしたら、本宮泰風ですね。泰風は複合の格闘技やってて、格闘家。やっぱり強い」と、俳優原田龍二の弟で、タレント松本明子の夫としても知られる俳優を挙げると、タカも「体もできあがってるし、反射神経がいい」と“本宮最強”に同意した。