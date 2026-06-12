ロックバンドJunkie Machineは、12日までに公式インスタグラムを更新。ボーカル、ギターのナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を親族から受けたことを明かした上で、今後の活動について説明した。

インスタグラムでは「この度、Junkie MachineのVo,Gtナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を、ご親族様より受けました」と報告。これにともない、10日に都内のライブハウスで開催予定だったライブイベントを中止したこともあわせて報告し「残るメンバーでの開催も検討いたしましたが、公演までの時間が限られていたことに加え、急な編成変更による長時間の公演実施が現実的に困難であると判断し、このような決断に至りました」と説明した。

今後の活動については「当面の間、Gt.はるき、Ba.りゅーや、Dr.ミズキの3名体制にて、主にインストゥルメンタル編成で出演させていただく予定です」と説明。「通常の4人編成での公演を楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございませんが、現在お声がけいただいている出演者の皆様、イベント主催者様、ライブハウス関係者の皆様、そして各地で楽しみにお待ちいただいているお客様に対し、少しでもご満足いただけるパフォーマンスをお届けできるよう努めてまいります。通常とは異なる編成でのJunkie Machineとなりますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「なお、Vo,Gtナカムラヒカル本人との連絡が取れ、状況が明らかになりました際には、改めてご報告させていただきます」とした。