雨夏ジュース

尾鷲市内で栽培された甘夏を使った果汁１００％ジュース。

爽やかな酸味と優しい甘みが口いっぱいに広がる。

後継者不足解消の切り札に

後継者のいない農場を５年前に引き継いだ「甘夏天満ファーム」は、尾鷲湾に面した段々畑で育てている。近年は農薬や化学肥料を使わない有機栽培に力を入れていて、樹上で完熟させたものを、旬を迎える３〜６月に収穫している。

皮は厚くて、むくのにひと手間かかるが、農薬などを使っていないので、ジュースではそのまま搾っている。ほのかな特有の苦味がアクセントになり、尾鷲の自然の豊かさを感じさせる。

商品名の「雨夏ジュース」は、尾鷲の年間降水量が全国トップレベルであることにちなんで名付けられた。

「クエン酸が豊富、暑い季節にぴったり」

「甘夏天満ファーム」代表の日下浩辰さん

「そのまま飲んでもおいしいですが、ジンや炭酸水で割るのもお薦めです。ウォッカ割りは甘夏の味が引き立ちます。クエン酸が豊富に含まれていて、酸っぱさがこれからの暑い季節にぴったりです」

お取り寄せ

７２０ミリ・リットル入り２本セットで３４５６円（税込み、送料別）。詳しくは、ホームページで。時期によって、売り切れの場合がある。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。