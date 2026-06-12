『THE MONSTERS』TAMASHII NATIONSとPOP MARTのSPコラボ！「超合金 CHOGOKIN LABUBU」登場
バンダイスピリッツは、『THE MONSTERS』より「超合金 CHOGOKIN LABUBU」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年1月発送予定。
2027年1月発送予定「超合金 CHOGOKIN LABUBU」(24,200円)
「LABUBU」がロボットに！？『THE MONSTERS』より「超合金 CHOGOKIN LABUBU」登場。
TAMASHII NATIONSとPOP MARTのスペシャルコラボ商品で、「LABUBU」のオリジナルアーティスト・Kasing lung氏が監修、JNTHED氏がデザインを担当している。
「LABUBUの夢に登場した巨大ロボット」をイメージソースに発光、内部のメカ構造、ダイキャストのボディ、「LABUBU」と「TYCOCO」が搭乗するコクピットなど、超合金らしい遊び心が満載の商品となっている。
(C)POP MART.
2027年1月発送予定「超合金 CHOGOKIN LABUBU」(24,200円)
「LABUBU」がロボットに！？『THE MONSTERS』より「超合金 CHOGOKIN LABUBU」登場。
「LABUBUの夢に登場した巨大ロボット」をイメージソースに発光、内部のメカ構造、ダイキャストのボディ、「LABUBU」と「TYCOCO」が搭乗するコクピットなど、超合金らしい遊び心が満載の商品となっている。
(C)POP MART.