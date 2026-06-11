6月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、５月２４日に開催されたオークスを振り返り、今村聖奈騎手とジュウリョクピエロの歴史的勝利への思いを語った。

-「「菅井友香 ２２歳」で検索してみた」-

5月24日に行われたG1クラシック・オークスで、22歳の今村聖奈騎手がジュウリョクピエロとのコンビで優勝。今村騎手はJRA女性騎手として初めてクラシックレースを制し、同時に女性騎手初のJRA・GI制覇という快挙を達成した。

当日、「競馬BEAT」で京都競馬場から生放送でレースを伝えていた菅井は、「4年競馬番組を担当させていただいていて、生放送中にレースを見て涙が出そうになるのは初めてでした。それくらい感動しました」と興奮気味に振り返った。

スタジオも騒然となったそうで、ゴールの瞬間こそ歓声が上がったものの、その後は出演者たちがしみじみと感動を噛みしめるような空気に包まれたと明かした。

菅井は過去に番組のYouTube企画【菅井友香のウマ友になってくれませんか？】で今村騎手をインタビューした映像を見返したようで、デビュー直後から大きな期待を背負い、女性騎手年間最多勝記録を更新する一方で、思うような結果が出ない時期も経験した今村騎手が「自分がなりたいジョッキー像と自分がみすぼらしいほど違う」と話していたのが印象的だったと振り返り、計り知れないプレッシャーの中で、努力を積み重ねてきた結果の勝利なんだと感じたと語った。

さらに菅井は、22歳で偉業を成し遂げた今村騎手の姿を見て、自身の22歳当時を振り返ったことも告白。「菅井友香 ２２歳」で検索してみたと笑いながら語った。欅坂46、５枚目のシングル「風に吹かれても」の頃がちょうど２２歳の時期だったそう。既にキャプテンを務めながらも、ライブのMCについて演出家に「もっとお客様に楽しんでもらえるエンターテイナーになりなさい。おどけるならもっとおどけてピエロにならなきゃいけない」とお叱りを受けていたと明かした。また、当時のブログも出てきたようで、「右も左もわからないからこそのエネルギーがあった」と懐かしそうに語った。

最後に菅井は「今村聖奈さん、感動をありがとうございます」とメッセージを送り、「ジュウリョクピエロとのコンビで凱旋門賞に出走されるなら全力で応援したい」とエール。さらに「いつかラジオにも来ていただけたらうれしい」と期待を寄せた。