『聖闘士星矢』聖闘士聖衣神話EXに「アルファ星ドゥベジークフリート」が登場
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月12日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」(19,800円)
『聖闘士星矢』40周年！アニメオリジナル【アスガルド編】の聖闘士聖衣神話EXでの神闘士完結を記念して、アスガルド編に登場する「アルファ星ドゥベジークフリート」が登場。
素体はEX METAL素体に変更。交換用表情パーツには、新たに驚き顔が付属する。マントは布を採用し、裏地の色を赤に変更した決定版で、姫野美智描き下ろしの限定スリーブ、アニメ40周年を記念した限定台座も付属した豪華仕様となっている。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
2026年11月発送予定「聖闘士聖衣神話EX アルファ星ドゥベジークフリート 40th Anniversary Ver.」(19,800円)
素体はEX METAL素体に変更。交換用表情パーツには、新たに驚き顔が付属する。マントは布を採用し、裏地の色を赤に変更した決定版で、姫野美智描き下ろしの限定スリーブ、アニメ40周年を記念した限定台座も付属した豪華仕様となっている。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション