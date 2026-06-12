2児の母・田丸麻紀「奥さんに絶対やったらあかんで」息子に起こされて作った料理公開「胃に優しそう」「ヘルシーで夜食にピッタリ」の声
【モデルプレス＝2026/06/12】モデルで女優の田丸麻紀が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子に起こされて作った料理を公開した。
【写真】47歳2児の母モデル「ヘルシーで夜食にピッタリ」息子に起こされて作った湯豆腐
田丸は「うとうとしはじめた時に長男から『お腹すいた』と起こされ湯豆腐を作る母」「結婚したら、それ奥さんに絶対やったらあかんで」「というか相方さんに夜起こされて、お腹すいたと言われても全力無視ですが 息子には結局甘いわたし…」とつづり、豆腐、しいたけ、しめじ、白菜などが入った湯豆腐を作っている鍋をコンロにかけている場面を投稿。続けて、「たべなはれ」とコメントを添え、器に盛り付けポン酢をかけた湯豆腐を食べている息子の様子を公開し、「残りは明日朝ごはんのお味噌汁にしよ とりあえず私よりお料理上手な相方さんにあとは任せよう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「胃に優しそう」「ヘルシーで夜食にピッタリ」「母の愛情たっぷり」「息子さん幸せ」「すぐに作ってあげられるの尊敬する」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「ヘルシーで夜食にピッタリ」息子に起こされて作った湯豆腐
◆田丸麻紀、息子に起こされて作った手料理公開
田丸は「うとうとしはじめた時に長男から『お腹すいた』と起こされ湯豆腐を作る母」「結婚したら、それ奥さんに絶対やったらあかんで」「というか相方さんに夜起こされて、お腹すいたと言われても全力無視ですが 息子には結局甘いわたし…」とつづり、豆腐、しいたけ、しめじ、白菜などが入った湯豆腐を作っている鍋をコンロにかけている場面を投稿。続けて、「たべなはれ」とコメントを添え、器に盛り付けポン酢をかけた湯豆腐を食べている息子の様子を公開し、「残りは明日朝ごはんのお味噌汁にしよ とりあえず私よりお料理上手な相方さんにあとは任せよう」とつづっている。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「胃に優しそう」「ヘルシーで夜食にピッタリ」「母の愛情たっぷり」「息子さん幸せ」「すぐに作ってあげられるの尊敬する」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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