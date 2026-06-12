スケルトンカラーのポータブルCDプレーヤー「タワレコ Portable CD Player Yellow」が、5月21日からタワーレコード オンラインで先行発売開始となっています。価格は税込6800円。

https://x.com/TOWER_Online/status/2058516359865143444

早速話題となっているようなので、タワーレコード株式会社 商品統括部の新保さんに直接話を伺いました。

ーー2000年代レトロなポータブルCDプレーヤーを2026年に発売したのはなぜ？

新保：タワーレコードは、CDやレコードという「モノ（フィジカル）」としての音楽を届けてきた場所です。CDがぐるぐると回転する様子やジャケットや歌詞カードを見ながら楽しむ贅沢な音楽体験を、今もう一度味わっていただきたいと考え、発売をいたしました。

ーー反響のほうは？

新保：「Everything old is new again（古いものはすべて新しくなる）」という格言の通り、様々な世代の心を掴んでいるようです。

平成レトロやY2Kカルチャーを好む若い層には「新しくて可愛いデザイン」として、かつてポータブルプレイヤーを持ち歩いていた世代には、買ったCDを家に着くまでに待ちきれずに、その場で開封し聴くというノスタルジーを喚起させるアイテムとして声が集まっております。

ーーターゲット層は？

新保：40代〜50代の男性をメインターゲットとしています。また、海外のお客様（インバウンドや海外のレトロカルチャーファン）も重要なターゲット層となっています。

ーー不便な仕様はあえて？

新保：コストカットが目的ではなく、当時の「不便さも含めたあの愛おしい体験」を完全再現するための、あえてのこだわりです。音楽を聴くまでの全てのプロセスを楽しんで頂きたいと考えました。

ーー販売状況のほうはどうですか？

新保：大変、ご好評を頂いておりまして、オンラインでのご注文に関しては、次回生産待ちの状況です。

ーーおすすめの楽しみ方は？

新保：当時ポータブルプレイヤーを持ち歩いていたあの頃の空気感を完全にフラッシュバックさせてください。公園などの屋外で、歌詞カードをめくりながらじっくり音と向き合う。そんな一歩進んだ「不便を楽しむ贅沢」な休日を過ごせます。

ーーやはり「振動に弱い」タイプですか？

新保：データをメモリーに60秒間蓄えて音飛びを防ぐ「音飛び防止機能 (ESP：Electronic Shock Protection)」を搭載しており、激しく揺らしたり継続的に振動を与え続けたりしない限り、振動や衝撃による音の途切れを防ぎます。

ーーありがとうございました。

タワーレコード オンライン タワレコ Portable CD Player Yellow（5月25日正午以降の注文は、2026年9月中旬頃の発送予定）

https://tower.jp/item/8032366[リンク]

6月18日から販売開始予定：渋谷店、新宿店

6月25日以降順次販売開始予定：札幌パルコ店、池袋店、横浜ビブレ店、名古屋パルコ店、なんばパークス店、梅田NU茶屋町店、京都店、神戸店、福岡パルコ店、アミュプラザ博多店、那覇店

※画像提供：タワーレコード株式会社

(執筆者: 6PAC)