“都心15坪の家”限られた空間に二世帯住宅、仕事場、車庫、屋上庭園まで収める『渡辺篤史の建もの探訪』

“都心15坪の家”限られた空間に二世帯住宅、仕事場、車庫、屋上庭園まで収める『渡辺篤史の建もの探訪』