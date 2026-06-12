ナ・デックスはカイ気配、２７年４月期営業益予想９７％増で９円増配へ、自社株買いも発表

ナ・デックス<7435.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１１日取引終了後、２７年４月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比９６．６％増の２２億円とし、年間配当計画は前期比９円増配の４０円（中間配１３円、期末配２７円）とした。



売上高は同３０．３％増の４８０億円を見込む。ソリューションの質の向上・領域の拡大を図ることで、収益性の向上、新業界・新分野の開拓を行っていくとしている。



また、２３万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７％）、２億円を上限とする自社株取得枠を設定したこともあわせて発表。取得期間はきょうから１１月３０日までで、取得した全株式は１２月２５日付で消却するとしている。



出所：MINKABU PRESS