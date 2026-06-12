タイミー<215A.T>は反発している。１１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４７６億１３００万～４８８億２３００万円（前年同期比２２．６～２５．７％増）、営業利益予想は８８億２１００万～９７億４６００万円（同２０．９～３３．６％増）とした。同時にＮＴＴ<9432.T>グループのＮＴＴドコモ及び住信ＳＢＩネット銀行と金融領域を中心とする協業に向けた基本合意書を締結したと発表しており、これらを好感した買いが集まっている。



今期は主力のスポットワーク事業において物流・小売りの成長率が安定して推移すると見込む。介護福祉は上期について高成長ながらも成長率が鈍化するとみるが、下期には介護・医療特化型のＨＲ事業を手掛けるベネッセキャリオス（東京都千代田区）との戦略的業務提携やこれまでの戦略的投資の効果で成長が加速する見通し。飲食は上期にマイナス成長が緩やかに改善し、第４四半期（２７年２～４月）に成長率がプラス転換すると予想する。なお、６カ月の変則決算である２６年４月期（２５年１１月～２６年４月）は売上高が２１０億６００万円（前年同期比２７．６％増）、営業利益が３８億１２００万円（同１６．８％増）だった。



ＮＴＴドコモ及び住信ＳＢＩネット銀行との協業では今後、タイミーを利用する働き手などを対象とする、住信ＳＢＩネット銀行のＢａａＳ（バース）ソリューションを活用した銀行サービスの実現に向けた検討を本格化。タイミーは金融ソリューションなどの事業化に向け子会社を設立する。



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出所：MINKABU PRESS