ジャパンＭＡがＳ高、２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正

ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236.T>が急反発しストップ高の１１０４円に買われている。１１日の取引終了後に２６年１０月期の単独業績予想について、営業利益を１億８００万円から１億７８００万円（前期５６００万円の赤字）へ、最終利益を１億９００万円から１億４３００万円（同８５００万円の赤字）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を無配から１０円へ引き上げたことが好感されている。



売上高は従来予想の９億９０００万円（前期比５１．３％増）の従来予想を据え置いたものの、上期に本格始動したファンド事業の第１号案件で利益率の高い大型案件の成約に至ったことが牽引した。加えて、成長投資として進めてきた「ＡＩロングリスト作成システム」の本格稼働などにより、自社における買い手企業の探索力の精度が大幅に向上し、従来発生していた提携先への紹介料をはじめとする外部コストを大幅に抑制することができたことも貢献した。更に、徹底した業務効率化とコストコントロールを推進したことも寄与した。なお、配当は上場後初配当となる。



同時に発表した４月中間期決算は、売上高５億２６００万円（前年同期比４１．２％増）、営業利益１億４２００万円（前年同期１７００万円の赤字）、最終利益１億２７００万円（同８００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS