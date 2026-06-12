デジタルグリッド<350A.T>はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７９７円でカイ気配となっている。１１日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を６２億８１００万円から６５億９５００万円（前期比７．２％増）、営業利益予想を２３億６３００万円から２８億３６００万円（同３．４％増）に引き上げた。各利益は減益見通しから一転して増益を見込んでおり、業況を評価した買いが集まっている。電力ＰＦ事業及び再エネＰＦ事業が当初予算を上回ったうえ、その他事業に含まれる独立型の定置用蓄電池を制御・運用する調整力事業が堅調に推移した。



第３四半期累計は売上高が５１億７００万円（前年同期比６．６％増）、営業利益が２４億４７００万円（同３．１％増）だった。再エネＰＦ事業が業績を牽引したほか、その他事業が調整力事業におけるアグリゲーションサービスの収益向上を受け黒字転換した。



出所：MINKABU PRESS