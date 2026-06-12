12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.4％増の1085億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.6％増の754億円となっている。



個別ではニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> など7銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が14.86％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が6.82％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が6.60％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.47％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が5.96％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は8.99％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は6.24％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.87％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.38％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.44％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2273円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金412億8500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金333億3800万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が111億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億6300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億6000万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が24億200万円の売買代金となっている。



株探ニュース