―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7777> ３ＤＭ 東Ｇ -20.31 6/11 本決算 -58.70

<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -18.60 6/11 1Q 黒転

<7095> マクビープラ 東Ｐ -14.05 6/11 本決算 -19.82

<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -13.22 6/11 1Q 赤縮

<446A> ノースサンド 東Ｇ -11.53 6/11 1Q －



<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -11.40 6/11 1Q 黒転

<9262> シルバライフ 東Ｓ -9.80 6/11 3Q 17.44

<3031> ラクーンＨＤ 東Ｐ -9.23 6/11 本決算 -55.65

<4194> ビジョナル 東Ｐ -8.31 6/11 3Q 17.17

<2198> アイケイケイ 東Ｐ -6.14 6/11 上期 74.93



<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ -5.96 6/11 上期 -39.32

<7640> トップカルチ 東Ｓ -5.61 6/11 上期 黒転

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -5.01 6/11 1Q 9.02

<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -5.01 6/11 上期 -12.45

<9627> アインＨＤ 東Ｐ -4.07 6/11 本決算 5.58



<7131> のむら産業 東Ｓ -3.73 6/11 上期 78.91

<3248> アールエイジ 東Ｓ -2.53 6/11 上期 -6.55

<3955> イムラ 東Ｓ -2.04 6/11 1Q -53.92

<4422> ＶＮＸ 東Ｇ -2.01 6/11 3Q 黒転

<6309> 巴工業 東Ｐ -1.25 6/11 上期 1.83



<8142> トーホー 東Ｐ -1.16 6/11 1Q 14.79

<8077> トルク 東Ｓ -0.99 6/11 上期 -33.61

<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -0.66 6/11 1Q 赤拡

<3361> トーエル 東Ｓ -0.46 6/11 本決算 -13.24

<9636> きんえい 東Ｓ -0.24 6/11 1Q -36.84



<6184> 鎌倉新書 東Ｐ -0.22 6/11 1Q 35.22



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース