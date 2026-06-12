―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7777> ３ＤＭ 　　　　東Ｇ 　 -20.31 　　6/11　本決算　　　-58.70
<3070> ジェリビンズ 　東Ｇ 　 -18.60 　　6/11　　　1Q　　　　黒転
<7095> マクビープラ 　東Ｐ 　 -14.05 　　6/11　本決算　　　-19.82
<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　東Ｐ 　 -13.22 　　6/11　　　1Q　　　　赤縮
<446A> ノースサンド 　東Ｇ 　 -11.53 　　6/11　　　1Q　　　　　－

<2776> 新都ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -11.40 　　6/11　　　1Q　　　　黒転
<9262> シルバライフ 　東Ｓ　　 -9.80 　　6/11　　　3Q　　　 17.44
<3031> ラクーンＨＤ 　東Ｐ　　 -9.23 　　6/11　本決算　　　-55.65
<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 -8.31 　　6/11　　　3Q　　　 17.17
<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 -6.14 　　6/11　　上期　　　 74.93

<5134> ＰＯＰＥＲ 　　東Ｇ　　 -5.96 　　6/11　　上期　　　-39.32
<7640> トップカルチ 　東Ｓ　　 -5.61 　　6/11　　上期　　　　黒転
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -5.01 　　6/11　　　1Q　　　　9.02
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ　　 -5.01 　　6/11　　上期　　　-12.45
<9627> アインＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.07 　　6/11　本決算　　　　5.58

<7131> のむら産業 　　東Ｓ　　 -3.73 　　6/11　　上期　　　 78.91
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 -2.53 　　6/11　　上期　　　 -6.55
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -2.04 　　6/11　　　1Q　　　-53.92
<4422> ＶＮＸ 　　　　東Ｇ　　 -2.01 　　6/11　　　3Q　　　　黒転
<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -1.25 　　6/11　　上期　　　　1.83

<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 -1.16 　　6/11　　　1Q　　　 14.79
<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -0.99 　　6/11　　上期　　　-33.61
<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -0.66 　　6/11　　　1Q　　　　赤拡
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 -0.46 　　6/11　本決算　　　-13.24
<9636> きんえい 　　　東Ｓ　　 -0.24 　　6/11　　　1Q　　　-36.84

<6184> 鎌倉新書 　　　東Ｐ　　 -0.22 　　6/11　　　1Q　　　 35.22

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース