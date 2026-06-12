敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放った。2戦連発のホームランは完全に泳がされながらも、最後は“片手”で持っていく衝撃弾だった。驚きの一発から10分後、球団公式インスタグラムに投稿された1枚にも反響が集まった。

敵地で2戦連発。打った瞬間の大谷と球場を美しい構図で捉えた1枚がアップされた。

泳がされながらもボールをとらえ、打球を見つめながらも一塁へ駆け出す大谷。その姿を一塁側からとらえた。PNCパークの巨大な電光掲示板に、大谷の顔も大きく映し出されたシーン。狙っていたからこその1枚だ。

ドジャース公式インスタグラムが投稿した写真には、日米のファンからコメントが集まった。

「流石です 元気貰いました」

「なんでこれが入るんだ」

「今日はパイレーツファンが静かだ」

「アレで入る大谷翔平の凄さ」

「信じられない。二塁打になるかと思ったのに」

前日は投打同時出場。投手としては7回途中4失点で勝ち負けつかず、打者としては9回に12号2ランを放ったが、チームは8-9で逆転負けを喫していた。



（THE ANSWER編集部）