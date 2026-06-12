「“了解です”は失礼？」大人世代が知っておきたいLINE敬語の基本
仕事のLINEやチャットで、「了解です」と送った後に、「これって失礼だったかな？」と気になった経験ありませんか？メールほど堅苦しくなく、友達ほど気軽でもない。そんなLINEやビジネスチャットは、意外と敬語に迷いやすいものです。
特に大人世代は、「昔はこう習ったけど、今はどうなんだろう？」と戸惑うことも少なくありません。だからこそ、“相手に失礼がないか”という視点で考えることが大切になっています。
“了解です”は本当に失礼？
「了解です」は失礼だから使わない方がいい、と聞いたことがある人もいるかもしれません。一般的なビジネスマナーでは、目上の相手には「承知しました」や「かしこまりました」の方が丁寧な表現とされています。
“承知しました”と“了解しました”の違い
「承知しました」は、依頼や指示を受けたことを丁寧に伝える表現で、ビジネスシーンでも広く使われています。一方、「了解しました」も広く使われていますが、目上の相手への返答では「承知しました」の方がより丁寧とされています。
そのため、取引先や上司への連絡では「承知しました」を選んだ方が安心。迷った時は、“より丁寧な表現”を選ぶと失敗しにくくなります。
大切なのは“相手に伝わる丁寧さ”
最近はLINEやチャットが中心になり、以前よりもテンポの良いコミュニケーションが求められるようになりました。そのため、“正しい敬語”だけでなく、“読みやすさ”や“伝わりやすさ”を重視する人も増えています。
ただし、どんなに時代が変わっても、相手への配慮が大切なのは変わりません。敬語に迷った時は、「この言葉は正しいかな？」だけでなく、「相手がどう受け取るかな？」という視点を持つことも大切です。
「“了解です”って失礼？」という疑問を持った時は、“絶対NGかどうか”だけで判断しなくても大丈夫。大人世代ほど、“相手や場面に合わせて言葉を選ぶこと”が、自然な信頼感につながっていくのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事はビジネスマナー・日本語表現・コミュニケーションの一般的知見を参考に編集部で構成しています
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