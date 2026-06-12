◆園田競馬３日目（６月１２日）

《小牧 太》

９１勝。マライカ（７Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ジグラート（１１Ｒ）も「先行馬が人気しそう。プレッシャーをかけるためにも、しっかり追いたい」（◎）。タイシン（１Ｒ）は「前走の内容がいい」（◎）。レーヌガレット（６Ｒ）も「今度こそは」（◎）。スプリガン（８Ｒ）は「道中もまれなければ」（○）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「間隔が空いたので馬体重が増えてなければいいが…」（○）。

《下原 理》

最終レースを勝ち７２勝。オニギリ（１Ｒ）に気合。「前走負けた相手との再戦。逆転を目指したい」（◎）。グティ（７Ｒ）は「スムーズに前付けできれば」（○）。テーオーターナー（１１Ｒ）も「１番枠がカギ」（○）。

《田野 豊三》

２勝を追加し６８勝。アドワン（１２Ｒ）に反撃ムード。「折り合いをつけることができれば」（◎）。ランスオブコメット（５Ｒ）も「前走は馬群に包まれて。うまく外に持ち出せれば脚は使う」（◎）。シュガーラッシュ（１Ｒ）は「前走のように上がりを伸ばすイメージで乗りたい」（○）。プエルトガレラ（９Ｒ）も「流れに乗ることができれば」（○）。ヤマニンラベーラ（７Ｒ）は「昇級して、前走のような脚が使えれば」（○）。

《杉浦 健太》

２勝加算で４５勝。ヴィーリヤ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「大外枠なので積極的に行きたい。自分のレースができれば」（◎）。タガノグリジオ（２Ｒ）も「スタートを決めることができれば」（◎）。パリパリ（４Ｒ）は「後ろからになるので展開が向いてほしい」（○）。マグネター（８Ｒ）も「道中はじっくり構えて」（○）。アンモード（１０Ｒ）は「ゲートを五分に出て好位を取れたら」（○）。

《笹田 知宏》

２８勝。期待のスマートセプター（１１Ｒ）は「重賞でも差のないレースができた。距離に対応できれば」（○）。ギユウ（１２Ｒ）も「惜しいレースが続いている。展開の助けがあれば」（○）。クロアン（６Ｒ）も「少しずつ時計を詰めている。もうひと押し利けば」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。お薦めはアーウイン（７Ｒ）で「ハナを主張したい」（◎）。ウィスピースノー（８Ｒ）は「前、前で競馬できれば」（○）。スマラグドス（１１Ｒ）も「理想は逃げ。思い切ったレースをしたい」（○）。アウトサイドベット（４Ｒ）は「状態は少しずつよくなっている」（○）。ハンバーグハマー（９Ｒ）も「ハナを切れば変わりそうな雰囲気はある」（○）。ディニータ（２Ｒ）は「積極的なレースをすることで変わってくれないか」（△）。

《大山 真吾》

２６勝。ワンダーフレックス（３Ｒ）で勝利を意識。「このメンバーならの気持ち」（◎）。ハルサメ（７Ｒ）は「当日の落ち着きがカギ」（○）。イスラアズール（１０Ｒ）も「内枠を生かして今回も逃げたい」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。リケアサブル（１２Ｒ）に手応え。「道中折り合えれば最後、脚は使う」（◎）。プライムテーラー（７Ｒ）も「調子はよさそう。相手関係がカギ」（◎）。ハワイアンセーラ（３Ｒ）は「最後まで辛抱が利くようになってきた」（○）。イケノエナガチャン（１Ｒ）は「期待していた前走が案外で…」（△）。

《川原 正一》

１７勝。メイショウマゴイチ（１０Ｒ）に力が入る。「５７キロに戻って」（◎）。パープルパライソ（９Ｒ）も「昇級しても」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触