日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１２日に放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーのひと言に金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の阿部亮平がすねる場面があった。

番組には俳優の町田啓太がゲスト出演。終盤の「ＺＩＰ！プレゼントチャレンジ」でリフティングに挑戦した。今回はサッカーＷ杯北中米大会での日本代表の活躍を祈念して制限時間３０秒の間にリフティングを５回以上続けられたら「成功」、一度でもヘディングをまぜられたら「大成功」で応募者にプレゼントが当たる。町田は７回で「成功」となった。

ところが水卜アナは「阿部ちゃん、リフティングは苦手でしょ？」と突然、リフティングに挑戦してもいない阿部を“いじった”。阿部は「何なんですか！その決めつけは！！しかもＣＭ中にボソッと言う辺り

リアルだった…もう〜！」とすねた。

共演者同士の仲の良さが伝わるシーンにネット上では「その関係性にほっこり」「ほほ笑ましい」「水トアナと阿部ちゃんとの絡み、可愛らしい」「リフティング、やってもいないのに水卜アナに『阿部ちゃん、苦手でしょ』って言われてるの笑った」などとほっこりしたファンの声が上がっていた。