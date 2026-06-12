テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。

必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

番組では、ガッツさんの現役時代の試合、映画「ブラック・レイン」の出演シーンなどを放送した。

ガッツさんの訃報にコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「具志堅（用高）さんもちょっと一緒のところあるんですけど、元ボクサーから芸能人になった人っていう。ガッツさんもそうですよね」とし「そうすると、普段は、やっぱりボクサーだったガッツさん…ボクサーだった具志堅さんっていうふうなところ取れないんですよね、見ててもね。だけど、さっき『ブラック・レイン』出てきたじゃないですか、映画。あれ見た時はね、ガッツさんがもう本当にヤクザに見えたね。だから、ボクサーやってたガッツさんが俳優やってるっていうふうには全然見えなかったんで。あの演技はやっぱり素晴らしい演技だったんだなというふうに思いますね」と俳優としての功績をたたえ「素晴らしい役者さんだったんだなっていうふうに思いますよ」としのんだ。