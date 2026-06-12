テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。

必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

番組では、ガッツさんが同局系「徹子の部屋」に出演し自らの人生を語ったＶＴＲなどを放送しボクサー、タレント、俳優として活躍した７６年の生涯をたどった。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「僕はガッツさん、多分、１回か２回しかお会いしたことはないんですけど。番組なんですけど。すごい人間味がある方なんですよね。すごい苦労されて世界を極めた方で」と振り返り「その後の転向したタレントっていうところでもガッツさんの人間味っていうのがすごく出てて僕は好きなタレントさんでした」と追悼した。

さらに番組では、１９７４年４月にＷＢＣ世界ライト級王座を奪取した試合のＶＴＲを放送したが長嶋は「ボクシングのパンチ見てると、多分相手見えなかったでしょうね。ノーモーションで打つパンチだから、すごく避けづらかったんじゃないかなって僕は勝手に思いましたけど」と「幻の右」と呼ばれた強打を解説し「すごいパンチだよ」と絶賛していた。