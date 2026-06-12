【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【前編を読む】塩貝健人〈前編〉主要5教科は「オール5」も成績評価は“4.9”…慶大FWの強みと意外な弱点（國學院久我山高サッカー部監督・李済華）

MF塩貝健人（ドイツ1部マインツ／21歳）

代表歴1試合でW杯メンバーだが、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプで先発にまったく臆することなく、U−19日本代表との調整試合でゴールを叩き込み、存在感をアピールした。國學院大久我山高に入った塩貝を見て「9番しかない」と見抜いた久我山高サッカー部の李済華監督に聞いた──。（【前編】からつづく）

◇ ◇ ◇

──塩貝選手は慶応大学入学後、1年から10番をつけて関東大学リーグ3部で大活躍。チームの優勝と2部昇格、得点王も勝ち取りました。

「入学した時は3部でしたけど、本人は『毎年昇格していけば3年の時には1部で戦える』というビジョンを持っていたのかもしれません。その通りに慶応で活躍し、1年の終わりにはマリノスに内定した。それから半年も経たないうちにオランダへ行くと聞きました。私には何の報告もなかったですけどね（笑）。卒業生とはそのくらいアッサリした関係なのです」

──どのような感想を抱きましたか？

「塩貝くらいの能力がある子なら、いくらでも後戻りができるので、どんどんチャレンジしてほしいと思いました。慶応に行くだけで『頭のいい子』と見てもらえますし、そこに海外でキャリアを積み重ねていけば、サッカーのみならず、人生にとって大きなプラスになるとも感じました。1970年代にプロ野球・広島カープで活躍したホプキンスという助っ人外国人選手がいましたけど、彼は引退後、整形外科医になった。スポーツの世界で戦うのは、肉体的な問題があって若くないと難しいですが、彼ほどサッカーの才能に恵まれているのであれば、思い切って欧州で勝負した方がいい。塩貝なら30代以降、いくらでも違ったキャリアを積み重ねられる。そんな気持ちで見守っていました」

──NECナイメヘンでは1年半プレーして公式戦39試合出場13ゴール。先輩チームメートの小川航基選手よりも、序列を上げたこともありました。

「やはり彼の才能と努力の賜物ですね。今年1月に（ドイツ1部）ボルフスブルクへ行ってからは、出場機会が減って少し苦しんでいますけど、21歳で欧州5大リーグに行ったのはすごくよかった。いちサポーターとして私も応援しています」

──そして今年3月のスコットランド戦で代表デビュー。その試合は後半33分から出場し、伊東純也選手（ゲンク）の決勝点をアシストしました。

「試合を見ましたが、塩貝のアシストが偶然なのか、意図的なのか、意見が分かれるところでしょう。でも、私は瞬間的に局面を理解してプレーしていたと思う。それだけいろんなものが見える選手なのです。彼は、どこに入り込んだらいい形でボールを受けられるのか、得点につなげられるのか、具体的なイメージを持てる。先の計算ができる選手なのです。その能力が高校時代にも見て取れたので、私は『生粋の9番』だと感じた。本人はボールをもらいたいという欲求が強く、10番タイプでしたけど、インテリジェンスが高い分、最前線でやっていくべきだと思いました。ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）にしても、レヴァンドフスキ（バルセロナ）にしても、ゴールを奪うための＜自分の形＞を持っていますが、そもそもセンターFWは一番賢くて知的でないとこなせないポジション。そこは強調しておきたいですね」

──5月15日のW杯メンバー発表は？

「ちょうど練習中だったのですが、スマホで会見を見ていました。久我山の選手たちも『塩貝選手が選ばれた！』と盛り上がりました。学校にとっても初のW杯選手なのでよかったですね」

「カウンター一発でゴールできる可能性がある駒」

──本大会ではスコットランド戦のような起用法がメインになりそうです。

「そうですね。今のボルフスブルクでもそうなので、森保一監督もその前提で選んだと思います。本人は先発で出たいという野心が強いでしょうが、ジョーカーとしての覚悟は持っているのかな、と思います。海外に行ってからワンタッチゴールも増えましたし、そこに期待されているところも多分にあるでしょう」

──あのスピードは大きな魅力ですね。

「W杯のような強度の高い試合が続く大会では、終盤の残り何分という状況で足の速い選手が出てくるのは非常に効果的ですね。2022年カタールW杯でも浅野拓磨選手（マジョルカ）がそういう役割を担っていましたが、カウンター一発でゴールできる可能性がある駒は持っておきたいはずです。塩貝は視野も広い選手です。5月10日のバイエルン・ミュンヘン戦の終盤、相手4人に囲まれながら冷静にラストパスを送るというプレーを見せました。あの時は惜しくもアシストにはなりませんでしたけど、ああいうプレーができるのも、冷静に周りを見て判断できることを示しています。そういうプレーをぜひW杯本番で見せてほしいですね」

──最後にW杯での期待をお願いします。

「日本の目標は優勝ですけど、塩貝は自分が点を取ればそこに近づけると考えているはず。ひとつでも多くのゴールを取って、上のステージに勝ち進んでくれれば、見ている側の我々も楽しい。本人は向上心の塊。何かやってやる！ という思いも強いでしょう。それをパフォーマンスで、結果で示してもらえたらうれしいです」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽塩貝健人（しおがい・けんと） 2005年3月26日生まれ、20歳。東京都出身。横浜FCのジュニアユースから国学院大久我山高。高3の全国サッカー選手権・東京都予選準決勝の帝京高戦の2ゴールで脚光を浴びた。23年にAO入試で慶応大に進学。1年で関東リーグ3部優勝の原動力となった（15ゴールで得点王）。24年1月に横浜M入りが内定。特別指定選手として同年4月にJデビュー。24年8月にオランダ1部NECナイメヘンに移籍。26年1月にドイツ1部ボルフスブルグと4年半の契約を結んだ。3月に代表初招集。「キャップ1」でW杯メンバー入りした。

▽李済華（りー・じぇふぁ） 1955年3月1日生まれ、71歳。神奈川・三浦市出身。東京朝鮮高校から朝鮮大学校。卒業して81年に同校社会科教員。87年に同校サッカー部監督。95年から國學院大久我山高サッカー部コーチ、97年から監督、15年から総監督として指導に当たって全国高校サッカー選手権と全国高校総体に出場各6回（準優勝各1回）。93年にジュニアからユース年代を対象としたFCジェファを創設。15年から19年までJ3琉球GM。