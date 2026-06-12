【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#68

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最近、トーナメント会場に来たことがあるファンならご存じでしょう。女子プロの試合はすごい盛り上がりです。週末になると大勢のギャラリーが会場にやってきて、推しの選手がティーショットを打てば「ナイスショットー！」という大声があちこちから聞こえます。グリーン回りでも、

「ナイスオン！」

「ゴーゴー」

「入れー！」

まるで自分の声でカップインさせるんだといわんばかりに、大声援が飛び交います。

近年、男子の試合ではここまで熱く大きな声はなかなか聞かれません。

もう、30年近くプロキャディーをやっています。新人だった頃は、ジャンボ（尾崎）さんの熱狂的なファンはいました。男子の試合を観戦に来る多くのファンは昔も今も、自分では絶対に打てない豪快なショットやアプローチの妙技、プロの熱い戦いを見に来ているのではないでしょうか。

一方、最近の女子プロのファンは、推しの選手の応援にやってくる人が多いように感じます。女子ツアーの会場でよく見る選手名がプリントされたタオルが一例です。このタオルは試合会場や女子プロ協会のホームぺージでも販売されていますが、通販で自分だけのオリジナルタオルも作れますよね。世界で一枚だけの名入れタオルを広げ、推しの選手に見てもらうファンが増えているのです。選手にとってはうれしいんじゃないですか。

プロゴルフのトーナメントは興行です。どんな楽しみ方をしようが、それはファンが決めること。そもそも選手に魅力がなければ、ファンはチケットを買って会場に足を運んではくれません。

男子ツアーの前澤杯に青木瀬令奈ちゃんが「特別出場」した際、彼女への声援に苦笑いしていたプロがいたそうですが、残念ながら今の男子ツアーにファンを熱狂させるほどの選手はいません。

人気絶頂の女子プロですから、ファンのマナーが問題になることもあるようです。人気選手にはギャラリーが集中するので、間近で観戦するのが難しい。そこで推しの選手がホールアウトすると、同伴競技者のパッティングが終わる前に次のホールへ移動するのです。みんながゾロゾロ動き出すと、同伴者はパットに集中できず困ります。そういえば、ワールドレディスチャンピオンシップで似たようなことがあって「日刊ゲンダイ」にも出ていましたね。

推しの女子プロを応援するあるグループでは、「同組の選手全員がホールアウトするまで移動するのは待ちましょう」という決めごとがあるそうです。

かつて藤田寛之さんのバッグを担いでいたときは、人気選手の丸山茂樹さんや田中秀道さんは、同伴者への配慮から自ら手を挙げて移動するギャラーの動きを止めていました。ギャラリーのマナーもさることながら、選手自身の気遣いも大事ではないでしょうか。

（梅原敦／プロキャディー）