【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【恩師直撃】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）

GK鈴木彩艶（イタリア1部パルマ／23歳）

過去7回のW杯で日本のゴールマウスを守ったのは川口能活（磐田GKコーチ）、楢崎正剛（名古屋GKコーチ）、川島永嗣（磐田）、権田修一（神戸）の4人だけ。5人目が23歳の若き守護神である。浦和ジュニアユース時代から長きにわたって指導した三菱重工浦和レッズレディース・工藤輝央スポーツダイレクター（SD）に話を聞いた──。

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──まずは出会いから教えてください。

「彩艶が小3でした。浦和のトップチームの練習場がある大原の近くに住んでいて、お兄ちゃんと来たのが最初です。『キーパーが大好きな子だな』という印象でしたが、そこまで飛び抜けた身体能力があるわけではなかったし、今みたいに世界で活躍するとは考えてもみなかったですね」

──浦和のジュニアユース、ユース、トップとすべてのカテゴリーで関わりました。

「それは本当に偶然です（笑）。長い時間の中でもし転機があったとすれば、中1〜中2にかけて＜練習を間引いた時期があった＞こと。身長を伸ばすことをメインに考えて、週に1、2回しか練習させなかった。成長期に練習をさせ過ぎると身長が伸びなかったり、成長が止まったりする--という仮説があり、彩艶を休ませる判断となりました。中1の3月〜中2の冬前までトータル8カ月やったら、身長が10センチ以上伸びて185センチ超となり、最終的に今の190センチに達した。現代サッカーでは、GKのサイズ感が非常に重要視されます。結果的にプラスに働いて良かったです」

──2010年代後半は鈴木を筆頭にハーフの大型GKが急増しました。

「JFAもサイズを重視して選手を選ぶようになりましたね。当時のハリルホジッチ日本代表監督が『代表GKは190センチ以上ないとダメ』と話していましたし、彩艶は良い流れに乗れて中3からU-15日本代表に呼んでもらえました」

「左手が腫れ、3倍くらいに」

──17年のU-17W杯には久保建英（レアル・ソシエダード）とともに飛び級で参加しています。

「代表定着までが凄く早かったですね。最終的に＜日本サッカーを強くしたい＞というのが浦和のスタンス。僕自身も強化担当から教え込まれていたので快く協力しましたし、W杯に選んでほしいと考えていました」

──23年夏にシントトロイデンへ移籍し、そこから代表正守護神への道を歩み始めました。

「24年のアジアカップ時（5試合8失点で準々決勝敗退）は、さすがに心配になって『大丈夫か』と連絡しました。アジアカップの苦難を乗り越えて24年にパルマに行ってからはもうひと段階、飛躍したと感じています」

──25年11月のミラン戦で左手を複雑骨折した時は驚きました。

「手術の3日後に会ったら左手が腫れ、3倍くらいになっていました（苦笑）。それでも本人は前向きでした。2度目に会ったのは、リハビリを終えてイタリアに戻る直前。サッカーのできない時間をプラスに生かすことができるのは、やはり＜考える力＞が高いからなのかな。数々の挫折を繰り返してきた彼は、本当に強いですね」

──鈴木が初めて挑むW杯への期待は？

「本人は『（これから）5大会に出る』と言っています（笑）。能活さん、楢崎さん、川島さんが4回です。40代までやれば十分に可能性があるでしょう。彩艶ならやってくれると信じています」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽鈴木彩艶（すずき・ざいおん） 2002年8月21日生まれ、23歳。ガーナ人の父と日本人の母を持ち、埼玉・さいたま市で育った。浦和ユース在籍中の19年2月、クラブ史上最年少となる16歳5カ月11日でプロ契約。23年8月にベルギー1部シントトロイデンに移籍。24年7月、イタリア・セリエAパルマに完全移籍。22年7月のE-1選手権で日本代表デビューを果たした。

▽工藤輝央（くどう・てるひさ） 1980年1月17日生まれ、46歳。東京都出身。中学時代は読売（現東京V）ジュニアユースに所属。昇格したユースでプレーを続け、高校卒業後は単身ブラジル留学。00年から指導者を志して広島朝鮮学園、作陽高でGKコーチ。浦和でジュニア、ユースで監督、トップでコーチを務めた。岐阜と仙台のGKコーチを経て24年7月、三菱重工浦和レッズレディースのスポーツダイレクターに就任。