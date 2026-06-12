「良いプレーができなかった。油断してしまった」W杯開幕戦快勝も、メキシコのアギーレ監督は反省の弁「４−０でもおかしくはなかった」

「良いプレーができなかった。油断してしまった」W杯開幕戦快勝も、メキシコのアギーレ監督は反省の弁「４−０でもおかしくはなかった」