6月5日、減少する皇族数の確保に関して、衆参両院の正副議長が会談し「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の主要2案を容認する取りまとめ案で合意した。

【写真】「場を照らす中心の光」の声が上がった晩餐会での愛子さま

古代において女性天皇は“日本らしさ”を示す歴史的な象徴

「旧宮家の養子案は15歳以上を想定しているということも明らかになっています。こうした状況でも、中道改革連合の笠浩史議員は皇室典範改正に関する議論を今後も深めていくことが必要と主張。共産党や社民党も、“女性天皇の可能性”も加味した改正議論を求める姿勢をあらわにしました」(皇室ジャーナリスト)

政府の方針を鑑みると、多くの国民が求める“愛子天皇”の実現へのハードルは極めて高いと言わざるを得ない。議論の余地は残されているものの、その道筋は依然として険しそうだ。

「東アジアの歴史において、女性の君主は極めて例外的な存在でした。しかし、日本では前近代に8人、10代にわたる女性天皇が存在します。東アジア世界の中で比較すると女性君主の数が圧倒的に多いのです。これは決して偶然ではなく、日本の文化や価値観において女性を尊重し、女性の血筋にも独自の意味を認める“双系的”な血統観が基盤にあったためです」

そう話すのは、國學院大學講師で皇室研究の専門家である高森明勅さん。女性天皇が歴史を築いてきた意義は大きいと強調する。

「日本の古代法典である律令には『女帝の子』の規定があり、その子どもは性別を問わず天皇の子として位置づけられていました。“女性天皇=中継ぎ”という認識は、武家支配で地位が限定的だった江戸時代のモデルに基づくもので、古代の女性天皇は実態が異なります。最初の女性天皇とされる推古天皇による『天皇』称号の採用や、持統天皇による『日本』国号・大嘗祭の制度化、元明天皇の平城京遷都など、それぞれ卓越した指導力で国家の転換期を主導しました。古代における女性天皇の存在は、まさに“日本らしさ”を示す歴史的な象徴なのです」(高森さん、以下同)

愛子さまは国民が喜ぶ姿をご自身の喜びとされている

さらに、歴史学的に見ると、必ずしも“男系が守られ続けてきた”とは言えないという。

「例えば、第26代継体天皇は、ご自身の血統よりも、直系の皇女である手白香皇女との結婚によって皇位の正統性が認められたと考えられます。しかもその皇女の系統だけが皇統を受け継いでおり、直系の女系が傍系の男系より優越していました」

女系天皇も評価された歴史がある中、なお“男系男子”に固執する意味はあるのだろうか。

「日本で初めて皇位継承を男系男子に限定したのは、明治22年の旧皇室典範です。ただ、当時は“側室制度”が前提であり、一夫一婦制のもとで男系男子に限定するルールを維持することは、想定されていませんでした。日本の歴史や法規範、古代からの価値観に照らし合わせても、女性天皇や女系天皇は認められる存在だと思います。皇位継承が安定化するだけでなく、結婚される女性にかかる“男子を産む”という圧力の緩和や、日本社会全体の女性の地位向上への波及効果も望めます」

皇室典範改正の議論が再度動き出し“双系”の可能性もささやかれる令和の世で、次世代を担う女性皇族の筆頭格である愛子さま。その活躍や歩みには、際立った存在感がある。

「天皇陛下の皇女というお立場で、フルタイムの勤務とご公務を両立されるというのは、驚異的なことです。本来であれば、大学院への進学や海外留学など、ご自身の自由や青春を謳歌する選択肢もあったはずです。しかし、そうした選択をせず、公共性の高い日本赤十字社での勤務を選ばれたことには、公に尽くそうという強いお気持ちが表れています。

愛子さまは中学生のときの作文で、“感謝と思いやりの心”の重要性を書いておられました。これは、両陛下から受け継がれた心のバトンともいえ、そのお気持ちがさまざまな場面で表現されています。地方ご訪問の際に、車中から沿道の人々に少しでも近づこうと窓際に寄って手を振られたり、ご公務に際して入念な事前準備を欠かさず行われたり……。接する人々にどれだけ誠実に応えられるかというお心ゆえの行動なのでしょう。国民が喜ぶ姿をご自身の喜びとされているお姿は、周囲に喜びと幸せの循環を生み出しており、まさに両陛下のお気持ちを深く受け継いでおられます」

政治は皇室の方々の人格の尊厳を軽視している

もちろん、“令和の女性皇族像”を体現しているのは、愛子さまだけではない。

「皇籍を離れられた黒田清子さんは、目に見える成果で測れない皇族の仕事において、自らの標準をいくらでも下げてしまえる怖さを実感し、行事に出席するだけに終始しないよう自戒していたと語られました。こうしたご姿勢を踏まえると、現在の女性皇族の方々も、それぞれの形で素晴らしいご活躍をされています。

佳子内親王殿下はジェンダー平等のメッセージを発信され、現代の価値観を真正面から打ち出されています。また、姉の眞子さんがバッシングされる中でも最後まで味方であり続けるお姿には勇気を感じました。彬子女王殿下は研究者として京都に拠点を持ち、女性皇族の活動の幅を広げておられます。瑶子女王殿下はご自身の難聴を公の場で語られ、同じ境遇の人々に勇気を与えられました。他の女性皇族の方々も皇族というお立場に伴う制約を受け入れながら、ご自身の可能性に挑戦されています」

そんな女性皇族の人生を左右する制度のあり方に関して、次のように指摘する。

「現行のルールでは、女性皇族は結婚されれば民間に入ることになります。小泉内閣の時代に女性天皇や女系天皇を認める報告書が提出されましたが、その後の進展はありません。

愛子さまは将来天皇になるのか、あるいは一般国民として生活するのかという、まったく異なる未来像に引き裂かれたまま過ごしてこられました。他の方々も未来は不確定です。これは非常に残酷なことです。適齢期を迎えられているにもかかわらず、旧宮家の男系男子の養子縁組についての議論が優先され、女性皇族方の課題を後回しにする政治の姿勢は、皇室の方々の人格の尊厳を軽視していると言わざるを得ません。

われわれは、政治が歴史や伝統を誤認し、皇室の方々の人格やお気持ちを軽視するような方向に進もうとした際には、しっかりと批判の声を上げるべきだと考えています」

高森明勅 國學院大學講師。神道学や日本古代史を専攻し、『天皇「生前退位」の真実』『「女性天皇」の成立』(共に幻冬舎新書)など著書多数