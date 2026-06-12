2003年、スペイン・バルセロナで生まれた「papabubble（パパブブレ）」は、ワクワクが止まらないお菓子たちを届けるキャンディ専門店。伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華させた華々しい歴史があります。

そんな「パパブブレ」が、6月4日より全国店舗にて「グミフェスティバル」を開催中！ ハードグミはもちろん、お祭り気分が上がるグミやかき氷グミ、「グミケーキ」までユニークなグミが計10種類揃います！

グミ大好きな編集部員も一部実食しましたので、実食コメントとともにご紹介します。



ひんやりグミ【編集部実食】

「ひんやりグミ（コーラ/グレープフルーツソーダ）」360円

暑い季節にぴったりな、ひんやり感を楽しめるグミ。爽快感のある「コーラ」と「グレープフルーツソーダ」の2種がセットです。

表面にまぶした独自の“ひんやりパウダー”により、口に入れた瞬間、接触冷感のような冷たさを感じられる仕上がりに。少し冷やして食べることで、より一層爽快感を楽しめる、夏にぴったりな一粒です。

編集部実食レポ

常温なのに、ちゃんと冷たい…！ ミントのような清涼感に、目をつぶってしまうほどの酸っぱさが合わさった刺激的なグミです。周りのパウダーはシャリシャリ食感で、口の中で炭酸が弾けているみたい！

ハードグミ【編集部実食】

「ハードグミ（ラズベリー/パイン）」360円

「ハードグミ（ブラッドオレンジ/洋梨）」360円

しっかりとした弾力と噛みごたえを楽しめる、進化したハードグミシリーズ。タピオカパウダーを使用し、さらに弾力のある食感です。濃厚な「ラズベリー」、上品な甘みの「洋梨」など、フルーツピューレを配合した味わいは、噛むほどに果実の風味が広がり満足感があります。

編集部実食レポ

「ハードグミ（ブラッドオレンジ/洋梨）」は、オレンジとグリーンが目に鮮やかな長方体のグミ。ハード系とはいえ、噛むのに疲れるレベルではなく、噛み応えと存在感があるよ、というタイプ。しっかり噛むことで、フルーツの香りが口いっぱいに広がります♪

リッチグミ【編集部実食】

「リッチグミ（メロン/マンゴー）」360円

「リッチグミ（いちご/みかん）」360円

濃縮果汁をたっぷり使用し、フルーツの味わいをぜいたくに閉じ込めたグミ。北海道産赤肉メロンの芳醇な香りや、アルフォンソマンゴーの濃厚なコクなど、厳選素材ならではの風味が口いっぱいに広がります！ “ご褒美感”を楽しめるシリーズです。

編集部実食レポ

まずはその果実感にびっくり！ 噛めば噛むほど果汁の味わいが楽しめます。それぞれの果汁の爽快感や甘さが後味までしっかり残り、まさに「リッチ」な味わい。柔らかながらも、パウダーのザラメ食感があり、舌ざわりまで楽しい一品です。

かき氷グミ【編集部実食】

「かき氷グミ（ブルーハワイ/レモン）」360円

氷をイメージした見た目と食感を楽しめる「かき氷グミ」。表面にザラメをまとわせて、まるで氷をかじったような“じゃりじゃり食感”を表現しています。フレーバーは「ブルーハワイ」と「レモン」の2種類。キラキラと輝く涼しげな見た目とさわやかな味わいで、手軽に“かき氷気分”を楽しめる夏限定アイテム！

編集部実食レポ

じゃりっとしたザラメの食感が楽しい、まさにかき氷をイメージしたグミ。ザラメの甘い味わいはもちろん、ブルーハワイやレモンのグミもまるでかき氷シロップみたい。どこか懐かしい、縁日気分なグミでした。

グミ麺

「グミ麺（レモン/マスカット）」各種880円

まるで本物の麺のような見た目を再現した、ユニークな麺状のグミ。ハードグミの弾力を活かし、麺職人さながら、一本一本丁寧にカットしています。

中華麺風の「レモン」は濃縮ピューレによるしっかりとした酸味、うどん風の「マスカット」はエルダーフラワーを隠し味に加えた上品な味わいが特徴。パッケージも含めて楽しめるグミです。こんなグミ見たことない！

お祭りフードのグミ【編集部実食】

「チョコバナナグミ」1280円※75g

「いちご2連グミ」1280円※80g

屋台で見かけるお祭りフードを、グミでかわいく表現！「チョコバナナグミ」は、バナナグミをチョコレートでコーティング。バナナの甘みとチョコレートのハーモニーを楽しめる、本物そっくりな味わいです。

「いちご2連グミ」は、立体的ないちごグミを串に刺したインパクト抜群のビジュアル。そのままかぶりつきたくなりますね。

袋に入っている様子

編集部実食レポ

両方ともずっしりとしていて、手に持った瞬間に、その重量感が伝わってきます。「チョコバナナグミ」はバナナ風味が強く香り立ち、しっかりとした味わい。グミのさわやかな甘みとチョコの濃厚な甘みが楽しく、本物のチョコバナナのような味わい深い一品です。

一方、「いちご2連グミ」はイチゴの甘さもパウダー食感もイチゴそのもの。1個でも十分ボリューミーで、満足感の高いグミとなっています。

ダブルグミロリポップ【編集部実食】

（左から）「ダブルグミロリポップ レモン/ソーダ、ラズベリー/ライチ、ピーチ/アプリコット」 各種360円

異なる2つのフレーバーを一本のスティックに仕上げたロリポップ型グミ。一緒に食べることで、新たなおいしさが完成するよう設計されています。子どもにもおすすめの一品です。

編集部実食レポ

酸っぱーい！ ジューシーでさわやか。大満足な1本。赤とピンクのツートンカラーがかわいいロリポップは、ジャリッとした砂糖に歯切れのいいゼリーのような食感で、ライチのトロピカル感が甘酸っぱいラズベリーのアクセントになっています。ジューシーでさわやか、1本で大満足なグミはギフトにしてもきっと喜ばれるはず♪

ひとくちグミ

「ひとくちグミ」 1500円

（青：ぶどう、橙：パッションマンゴー、ピンク：アセロラ、黄：マスカット）



毎日を彩る、ひとくちサイズのグミミックス。人気の限定4種フレーバーを個包装にし、筒型パッケージに詰め合わせています。毎日フレーバーを選ぶ楽しさを与えてくれる、ハッピーな一箱です。

グミケーキ

「【オンラインストア限定】グミケーキ」5000円

（レモン／ソーダ／いちご／ぶどう／オレンジ／洋梨）

なんと土台からデコレーションのフルーツまで、すべてをグミで仕上げたスペシャルな一品！ 直径約12cm、総重量600g超のボリュームで、レモン、ソーダ、イチゴ、ブドウ、オレンジの5種のフレーバーを一度に楽しめる満足度の高いグミ？ケーキ？です！

受注生産・オンライン販売だからこその、職人手作りのグミスイーツ。絶対食べてみたい！

レインボーバブレッツ

「レインボーバブレッツ（28個入り）」3500円

全28種類、すべて異なるフレーバーを詰め合わせた、グミ好きのためのぜいたくセット。虹のようにカラフルなグミが並ぶ姿は圧巻で、みんなでシェアするのも良し、ひとりでじっくり食べ比べるのも良しですね。

また、ポーチセットも。オンラインストアでは「オーロラカラビナポーチセット」3種と、「オーロラシェルポーチセット」を販売。限定グミを組み合わせたセット内容で、気軽にグミフェス気分を楽しめます。

オーロラカラビナポーチセット

さらに店舗では、ポーチの中身を自由に選べるイベントも！ 好みのグミを組み合わせながら、自分だけのオリジナルポーチ作りを楽しめますよ。

グミ好き必見の「グミフェスティバル」。ぜひパパブブレでグミがあふれる最高の体験をしましょう！

●グミフェスティバル

発売日：2026年6月4日(木)〜

販売店舗：パパブブレ全国店舗、公式オンラインストア



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Text・Photo：川嶋洸生

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