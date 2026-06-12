◆米マイナー２Ａ サマセット―ビンガムトン（１１日、米ニュージャージ州ブリッジウォーター＝ＴＤスタジアム）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が１１日（日本時間１２日）、メッツ傘下マイナー２Ａ「ビンガムトン・ランブルポニーズ」で、敵地のヤンキース傘下マイナー２Ａ「サマセット・ペイトリオッツ」戦に先発し、６回７５球（うちストライク５１球）を投げて、１安打１失点、５奪三振１四球の好投を見せた。

千賀は今季、開幕から先発ローテ入りするも、５登板で０勝４敗、防御率９・００。腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）に入った。メジャー復帰を目指して５月２２日（同２３日）からマイナーで３試合に登板したが、予定されていた９日（同１１日）の登板を右上腕部の尺骨神経の違和感のため回避した。

千賀は「順調にいけばそんなに遅くならずに試合に戻れると思う」と軽症であることを説明していたが、その言葉通りこの日の試合で早くも復帰した。背番号「１５」のユニホームで３日（同４日）以来のマウンドに上がった初回の立ち上がりは、中飛、一邪飛、二ゴロで３者凡退の好発進。２回は先頭打者から空振り三振を奪ったが、１死走者なしで、低めの７９・８マイル（約１２８・４キロ）フォークを中堅に運ばれて同点ソロとなった。続く打者にも四球を与えたが、後続を抑えて勝ち越しは許さなかった。

３回からはリズムに乗って４イニング連続で３者凡退の圧巻投球。１５０キロ超の直球、切れ味鋭いフォークを中心に堂々の投球を見せて相手打線を手玉に取った。２日前の登板回避で不安もあったが、２回１死から１４者連続アウトで周囲の不安を一掃する好投を見せた。ＩＬ入り後、４試合目の登板で６回を投げたのは最長となった。「（状態が）めちゃくちゃいいかといったらそうではない」と口にしていたが、メジャー復帰もそう遠くはなさそうだ。