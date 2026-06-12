HIGHLINE by RAVIJOUR 新作登場♡優雅さと色気を纏うハイクラスランジェリー

女性の新しいセクシーさを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）から、ハイクラスライン「HIGHLINE by RAVIJOUR」の新ビジュアルが公開されました。2026年6月11日（木）より新作アイテムの販売がスタートし、全国店舗では6月12日（金）から順次展開。繊細なレースや美しいシルエットにこだわったコレクションは、大人の女性の魅力を引き立ててくれる特別なラインです♡

優雅な花をイメージしたLucielシリーズ

今回登場した「Luciel Glamour Up Bra」は、幾重にも重なる花びらのような華やかさを表現したデザインが魅力。

優雅に咲き誇る花を思わせる繊細なディテールが、身に着けるだけで気分を高めてくれます。

ラインアップは、「Luciel Glamour Up Bra」11,900円（税込）から展開。

「Embroidery Lace Shorts」4,200円（税込）、「Embroidery Lace T-back」4,200円（税込）、「Stretch Lace Shorts」4,200円（税込）、「Stretch Lace T-back」4,200円（税込）に加え、「Garter」5,900円（税込）、「Choker」2,150円（税込）も登場します。

ブラジャーとボトムを組み合わせることで、統一感のあるラグジュアリーなスタイリングが完成。細部までこだわり抜かれたデザインは、特別な日の装いにもぴったりです。

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凛とした美しさを演出するArilinaシリーズ

もうひとつの新作「Arilina Sync Up Bra」は、夜に咲く花をイメージしたエレガントなコレクション。華やかさの中に凛とした強さを感じさせるデザインで、大人の女性らしい洗練された魅力を演出します。

「Arilina Sync Up Bra」は11,900円（税込）から販売され、「Embroidery Lace Shorts」4,200円（税込）、「Embroidery Lace T-back」4,200円（税込）、「Stretch Lace Shorts」4,200円（税込）、「Stretch Lace T-back」4,200円（税込）、「Garter」5,900円（税込）をラインアップ。

デザイン性だけでなく、HIGHLINEならではの上質感も魅力。日常を少し特別に彩るランジェリーとして、自分へのご褒美にもおすすめです。

お得なノベルティキャンペーンも開催

HIGHLINE COLLECTIONの発売を記念して、期間限定のノベルティキャンペーンも実施されます。

対象となる新作2シリーズのブラジャーとボトムをセットで購入すると、お揃いのボトムがさらに1枚無料でもらえる嬉しい内容です。

期間中は購入セット数に制限がなく、何セットでも対象となるため、気になるシリーズをまとめてチェックする絶好のチャンス。

お気に入りのデザインをお得に揃えられるこの機会は、ランジェリー好きなら見逃せません♪

まとめ

繊細なレース使いや美しいシルエットで、大人の女性らしい魅力を引き立てる「HIGHLINE by RAVIJOUR」の新作コレクション。

優雅なLucielシリーズと、凛とした美しさを纏うArilinaシリーズは、特別感のあるランジェリーを探している方にぴったりです。

さらにお得なノベルティキャンペーンも同時開催中。この機会に、自分らしいセクシーさを楽しめるお気に入りの一着を見つけてみてはいかがでしょうか♡