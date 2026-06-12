フリーアナウンサーの望月理恵（54）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“お腹チラリ”の白セットアップ衣装ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「別所哲也さんが代表をつとめる映画祭『SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2026』昨日、AWARD CEREMONYが行われ、私も司会として参加してきました」と報告。

「今年も素敵な作品、そして感動的なシーンに出会えました！！ロングな(長時間)授賞式でしたが、授賞者、審査員、クリエイターたちのスピーチが素晴らしくあっという間でした。そして、エンタメ界、映画界の未来にもワクワクした時間でもありました！貴重なシーンに立ち会わせて頂き感謝です！」とつづった。

そして「司会衣装は全身白にしました！大好きなセットアップ。スタイル良く見えるにはどんなポーズだろうといろいろやった結果の写真ですw」と“お腹チラリ”の白セットアップ衣装ショットを投稿した。

ネットでは「スタイル抜群」「まるでクレオパトラのような絶世の美しさ」「女神降臨」「キレイすぎる」「モッチー最高」「超かわいい」などの声があがった。