昨年11月に活動休止を発表していたお笑い芸人のYes！アキト（36）が11日夜、Xを更新。活動再開を発表した。

「今日から復帰します！！！ そして今日は誕生日！！！！」とつづり声明を公開。「この度復帰することと相成りました。半年間トリプルパチンコ開発のために時間を費やしました。山中に籠り研鑽につぐ研鑽を重ね、自己鍛練を行って参りました。1秒たりともトリプルパチンコについて考えないことはありませんでした」と書き出した。

続けて「その結果、最終的に『トリプルパチンコをやるためには腕が足りない（腕は2本しかない）』という結論に至りました」と記述。最後に「徐々に復帰していこうと思います。引き続きよろしくお願いいたします」と締めくくった。

昨年11月、休止の理由について、自身のギャグに引っかけて「以前より検討していたトリプルパチンコの開発に着手するため、一度芸能活動をストップする必要があると考えたためです」とした。「応援していただける皆様の前に戻るまで、今しばらくお待ちいただければと思います」とコメント。

Yes！アキトは、サンミュージックプロダクション所属のピン芸人。どんぐりたけし、サツマカワRPG（34）とお笑いトリオ「怪奇！YesどんぐりRPG」としても活動している。