川口春奈、俳優との顔寄せショットに反響「あーーーもう大好きです」「ステキなショットですね」
俳優の川口春奈（31）が、11日までに更新された映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』」（10月2日公開）の公式インスタグラムに登場。俳優との顔寄せショットに反響が寄せられている。
【写真】「あーーーもう大好き」俳優との顔寄せショットに反響が寄せられた川口春奈
投稿では「ママせか イントロダクション 限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化。2018年、青森。当時21歳の遠藤和さんに宣告されたのは『ステージ IV の大腸がん』。夫・将一さんと共に、過酷な運命に抗い力強く生き抜いた。その軌跡は、テレビ番組『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』でも取り上げられ、日本中が感動の渦に包まれた。そして今秋、映画化」と映画を紹介。「主演・川口春奈が全身全霊を尽くし、強く、幸せに生き抜いた和さんを演じる」と続けた。
写真では川口が共演する高杉真宙（29）と顔を寄せて笑顔を見せる写真が公開された。この投稿には「あーーーもう大好きです」「ステキなショットですね」などの反響が寄せられている。
【写真】「あーーーもう大好き」俳優との顔寄せショットに反響が寄せられた川口春奈
投稿では「ママせか イントロダクション 限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化。2018年、青森。当時21歳の遠藤和さんに宣告されたのは『ステージ IV の大腸がん』。夫・将一さんと共に、過酷な運命に抗い力強く生き抜いた。その軌跡は、テレビ番組『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』でも取り上げられ、日本中が感動の渦に包まれた。そして今秋、映画化」と映画を紹介。「主演・川口春奈が全身全霊を尽くし、強く、幸せに生き抜いた和さんを演じる」と続けた。
写真では川口が共演する高杉真宙（29）と顔を寄せて笑顔を見せる写真が公開された。この投稿には「あーーーもう大好きです」「ステキなショットですね」などの反響が寄せられている。