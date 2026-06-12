本田圭佑、母校・星稜高のレジェンドとの2ショット公開で反響「世界的に有名なお二人」「お二人共子供の頃から憧れた私のスーパースター」「これは100年に一度の映像ですね！」
サッカー元日本代表エースの本田圭佑（40）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。母校・星稜高校のレジェンドとの2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「これは100年に一度の映像ですね！」母校のレジェンドとの2ショットを公開した本田圭佑
本田は「It was a pleasure meeting you baseball legend Hideki Matsui, who was my senior alumni at Seiryo High School.」と英語で投稿。野球界の“レジェンド”で同じ星稜高校出身の松井秀喜（52）とがっちり握手する2ショットを公開した。
この投稿には「世界的に有名なお二人」「お二人共子供の頃から憧れた私のスーパースター」「これは100年に一度の映像ですね！」などと反響が寄せられている。
【写真】「これは100年に一度の映像ですね！」母校のレジェンドとの2ショットを公開した本田圭佑
本田は「It was a pleasure meeting you baseball legend Hideki Matsui, who was my senior alumni at Seiryo High School.」と英語で投稿。野球界の“レジェンド”で同じ星稜高校出身の松井秀喜（52）とがっちり握手する2ショットを公開した。
この投稿には「世界的に有名なお二人」「お二人共子供の頃から憧れた私のスーパースター」「これは100年に一度の映像ですね！」などと反響が寄せられている。