本田圭佑、母校・星稜高のレジェンドとの2ショット公開で反響「世界的に有名なお二人」「お二人共子供の頃から憧れた私のスーパースター」「これは100年に一度の映像ですね！」

本田圭佑、母校・星稜高のレジェンドとの2ショット公開で反響「世界的に有名なお二人」「お二人共子供の頃から憧れた私のスーパースター」「これは100年に一度の映像ですね！」