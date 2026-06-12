ターンで前が向ける選手がプロでも高く評価される理由とは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

ターンで前が向ける選手がプロでも高く評価される理由

ターンで前を向けるのはうまい選手の基準

【どうして】ゴールに向かう意識がある選手はターンを得意としている ターンで前が向ける選手は価値がある

攻撃の第一優先はゴールに向かうプレーです。相手陣内でボールを受けたら積極的にゴールに向かう姿勢をつくれる選手はプロでも高く評価されます。

相手からのパスを相手陣内で受けると、相手ゴールに背を向けている状態が多いですが、パスを受けるときにターンをして前を向ける選手はとても価値があると言えるでしょう。相手が密集したせまいエリアのなかでもターンできると、相手からすると嫌な選手です。ボールを受ける際に攻撃方向に身体の向きを変える動作がスムーズにできると、相手をかわして一気にゴールチャンスにつなげられます。

コーチからひとこと

ポジションをとるときに身体の向きを変化させるだけで、相手の守備対応を悩ませることができます。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏