◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に今季４度目の２戦連発となる１３号先制ソロを放った。

０―０の３回１死で迎えた第２打席。フルカウントから右腕ケラーの投じた低めの８２・６マイル（約１３２・９キロ）スイーパーを捉えた。泳がされ、最後は右手一本のような形になりながら、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）、飛距離３９１フィート（約１１９・２メートル）、角度２１度の弾丸ライナーで右中間席にたたき込んだ。

前日にはリアル二刀流で右手中指から出血がありながら熱投。降板後には１２号も放った。

あらゆる面で異次元な一発に、ＳＮＳでは「なんであれがスタンドに入るの？」「片手で体勢崩されてなんで？」「あんなんで入るの 大谷さん…おかしいよ」「 あんな泳いだので入るのか…」などとファンが騒然。「大谷さんの意味不明ホームラン」「完全に体泳いでるのにスタンド運んでる、、、 大谷サン意味わからん、、、」と理解しがたいアーチに驚きの声が相次いだ。