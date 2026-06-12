１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、槇村（林裕太）がまさかの行動を起こす。

この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）の家を訪問したシマケン（佐野晶哉）と一緒に、なぜか槇村もやってくる。

りんはシマケンへ、新聞記事でセツを助けたことに感謝を伝え、シマケンもりんへ「確実に目の前の人を救っている」とその仕事ぶりを尊敬していることを伝える。

一方、なぜか付いてきた槇村は「俺は大きく勝負に出るぞ」と独りごち、突然、りんの妹・安（早坂美海）へ「私は、安さんをお慕いしています！初めて会ったときから安さんの笑顔が私のハートをつかんではなさないのです！」と突然告白する。

安は槇村の兄に一目惚れしており、弟は眼中になかったが、突然の告白に目がまん丸。槇村は「今、答えを出さないでください！今から毎日少しずつ僕のことを考える時間を増やしてくれませんか？きっと振り向かせてみせます！」と言うだけ言って帰って行った。

突然過ぎる槇村の恋にネットもビックリ。「おい槇村、いま告白するのはお前じゃないんだ」「槇村に勝ち目はないと思うが」「槇村さんの勝負はそっちかｗどストレート応援したくなるね」「シマケン感謝祭のはずが完全に槇村くんの日だった」「シマケンは槇村くらいがんばれ！！」などの声が上がっていた。