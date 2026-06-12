【bb.q オリーブチキンカフェ】対象メニューが20％オフに！ネット予約＆Uber Eatsが対象《6月11日〜27日》

bb.q オリーブチキンカフェは、2026年6月11日から27日までの期間限定で「ネット予約・Uber Eats限定キャンペーン」を開催しています。

チキンフィンガーなどが対象

雨による外出の負担や待ち時間を避けたい梅雨の時期。店舗での待ち時間なく商品が受け取れるネット予約と、自宅やオフィスから手軽に注文できるUber Eatsを対象に、本格韓国チキンが20％オフでお得に楽しめます。

・ネット予約で、チキンフィンガー10本が20％オフ

テイクアウトのネット予約限定で、「チキンフィンガー10本」が通常1140円のところ、特別価格890円で楽しめます。

チキンフィンガーは、国産ササミを使ったスティックタイプのフライドチキンです。オリジナルブレンドのフライオイルでじっくり揚げることで、サクサク食感の衣と、しっとりやわらかいササミのおいしさを引き立てています。

・Uber Eats限定で、ポップチキン＆ポテトボックスが20％オフ

食べやすい一口サイズのポップチキンと、食べごたえ十分なフライドポテトを組み合わせた「ポップチキン＆ポテトボックス」が、Uber Eats限定で通常2920円のところ、特別価格2336円に（湘南台店を除く）。

選べるディップソースも3種類付いて、家族や友人とのシェアや、食事や軽食など様々なシーンにぴったり。ボリューム満点のセットです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部